Elvis Presley torna al cinema e in musica: arriva “EPiC: Elvis Presley in Concert” di Baz Luhrmann

Il 2026 si apre con un evento imperdibile per tutti gli appassionati del Re del Rock’n’Roll. Il 20 febbraio debutta nei cinema “EPiC: Elvis Presley in Concert”, il nuovo film di Baz Luhrmann che riporta sul grande schermo l’inimitabile voce e presenza scenica di Elvis Presley. Il progetto sarà accompagnato dall’uscita della colonna sonora ufficiale, pubblicata da Legacy Recordings e RCA Records, disponibile dal 20 febbraio in formato digitale e CD, e dal 24 aprile in doppio vinile, in due versioni: nero e Translucent Orange and Yellow in edizione esclusiva.

“EPiC: Elvis Presley in Concert” rappresenta un’esperienza cinematografica e musicale senza precedenti, in cui Elvis torna in concerto grazie a un lavoro di restauro durato anni. Durante la produzione del film, Luhrmann e il suo team hanno scoperto materiali d’archivio inediti custoditi nei caveau della Warner Brothers: negativi originali, filmati in 8mm e registrazioni audio mai ascoltate, girati per i documentari “Elvis: That’s The Way It Is” (1970) ed “Elvis On Tour” (1972). Il regista ha collaborato con Jonathan Redmond, Park Road Post Production di Peter Jackson e altri professionisti per riportare alla luce queste preziose testimonianze.

La colonna sonora comprende 27 brani, selezionati e reinterpretati per restituire la potenza del mito Elvis attraverso un suono contemporaneo. Accanto alle versioni restaurate dei concerti più iconici, trovano spazio nuovi remix e medley inediti, come “Wearin’ That Night Life Look”, già disponibile in digitale. Il brano nasce dalla fusione di quattro classici di Presley (“Wearin’ That Loved On Look”, “Night Life”, “I, John”, “Let Yourself Go”), con l’intento – come spiega Luhrmann – di “creare un brano completamente nuovo dal DNA di Elvis”.

A proposito della filosofia del progetto, il regista racconta: «Ci chiedevamo costantemente: cosa farebbe Elvis se fosse qui oggi? Come potrebbe sperimentare, dove potrebbe arrivare? Era sempre un esploratore musicale, alla ricerca di sapori e suoni diversi.»
L’album, prodotto dallo stesso Luhrmann e dal produttore musicale Jamieson Shaw, diventa così un ponte fra passato e presente, restituendo la vitalità e l’essenza più autentica dell’artista.

Il film, distribuito da NEON e Universal Pictures International, debutterà con un’esclusiva settimana in formato IMAX, prima di approdare nelle sale di tutto il mondo dal 27 febbraio. La sua anteprima al Toronto International Film Festival 2025 ha registrato applausi e una standing ovation con il pubblico in piedi a ballare, sottolineando l’energia contagiosa di un Elvis riscoperto e modernamente rielaborato.

Come già accaduto con “Elvis” del 2022, che ha raccolto otto candidature agli Academy Award e un successo planetario, Luhrmann conferma la sua passione nel raccontare l’icona Presley: questa volta attraverso un viaggio visivo e sonoro che restituisce un Elvis “selvaggio, umano, eccentricamente ironico, intimo ed elettrizzante”.

“EPiC: Elvis Presley in Concert” non si limita a essere un omaggio, ma diventa un esperimento creativo che unisce cinema, musica e memoria, restituendo al pubblico un Elvis radicalmente nuovo, ma fedele al suo spirito pionieristico.
Una raccolta da 27 tracce che, tra brani restaurati, remix e medley, celebra la grandezza di un artista che continua a risuonare attraverso le generazioni, confermando una volta di più che la leggenda di Elvis Presley è davvero… eterna.

