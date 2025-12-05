ENZO DONG: fuori oggi ovunque il suo nuovo album “LIFE IS A TARANTELLA”

L’attesa è finita. Dopo un lungo silenzio, Enzo Dong torna sulla scena urban italiana con il suo nuovo album “Life is a Tarantella”, disponibile da oggi su tutte le piattaforme digitali. Il rapper napoletano, nome d’arte di Vincenzo Mazzarella, firma così un ritorno atteso, profondo e carico di significati personali, a distanza di anni dal successo del suo primo disco “Dio perdona io no”.

“Life is a Tarantella” rappresenta molto più di un semplice progetto musicale. È, come lo stesso comunicato spiega, una vera e propria rinascita, “una presa di coscienza e un atto di sopravvivenza”, nata dalla necessità di raccontarsi senza filtri, mettendo al centro la fragilità, la fatica e la resilienza. Dopo un periodo complesso, tra problemi di salute, pressioni psicologiche e battaglie interiori, Enzo Dong ritrova nella musica la sua ancora di salvezza e lo strumento attraverso cui ripartire.

Nel disco emerge un messaggio potente, coraggioso e in controtendenza rispetto alle logiche dominanti del successo a ogni costo: “Bisogna concedersi il diritto di perdere”. Un grido di libertà che invita ad accettare la vulnerabilità come parte imprescindibile della vita, ribadendo che non si può vincere senza accettare la possibilità di cadere.

La tracklist dell’album, composta da dieci brani, attraversa sonorità diverse ma sempre coerenti con l’identità urban dell’artista:

1. LIFE IS A TARANTELLA

2. EASY LIFE

3. WEEKEND A ROMA FEAT. PYREX 777

4. GANGSTA GANGSTA

5. SO’ PAZZ FEAT. LADY DONG

6. SOLO IO

7. RELAZIONE TOSSICA FEAT. LELE BLADE

8. CHELL CHE PROV

9. WE THE BEST

10. NEI MIEI PENSIERI

Tra le collaborazioni spiccano quelle con Lady Dong, Lele Blade e Pyrex 777, confermando la capacità di Enzo Dong di unire nel suo percorso diversi volti della scena urban e trap italiana.

Cresciuto a Napoli, nel quartiere di Secondigliano, Enzo Dong rappresenta una delle voci più autentiche e riconoscibili della sua generazione. Il suo percorso nasce dal basso, tra concerti improvvisati e collaborazioni con artisti locali, in un contesto in cui il rap era ancora lontano dalle luci della ribalta. I suoi primi brani, come “Secondigliano Regna”, “Higuain” e “Italia Uno”, hanno contribuito a consolidare il suo nome, fino al successo del primo album ufficiale, che lo vide al fianco di grandi nomi come Fabri Fibra, Fedez, Dark Polo Gang, Tedua e Gemitaiz.

Negli ultimi anni il rapper ha continuato a sperimentare, pubblicando singoli come “A Cap Pa Guerr” e “YOU”, partecipando alla hit “SPLASH” con Yung Snapp e Mv Killa e al disco “Buongiorno” di Gigi D’Alessio. Il mixtape “The World is Dong”, disponibile su YouTube, ha anticipato questa nuova fase artistica e ha incluso la traccia virale “Baby T’Am”, in collaborazione con Lady Dong.

“Life is a Tarantella” è dunque il punto di partenza di un nuovo capitolo per Enzo Dong, un album che unisce introspezione, denuncia sociale e forza espressiva. Un viaggio musicale che parla di fragilità e rinascita, con lo sguardo lucido e sincero di chi ha vissuto e ora sceglie di raccontare la verità dietro le apparenze.