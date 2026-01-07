eroCaddeo: il 9 gennaio esce “scrivimi quando arrivi (punto)”

Dopo essersi fatto conoscere al grande pubblico grazie alla partecipazione a X Factor e al successo del singolo “punto”, eroCaddeo è pronto a inaugurare il 2026 con un nuovo progetto discografico. Il 9 gennaio esce “scrivimi quando arrivi (punto)”, il primo album dell’artista modenese, pubblicato da Atlantic Records e Cvlto Music Group. Un lavoro che si presenta come un racconto intimo e profondo, capace di esplorare le fragilità e le speranze di una generazione ancora alla ricerca di se stessa.

L’artista definisce il disco come “un diario emotivo scritto a bassa voce, fatto di stanze troppo grandi, telefoni spenti, città che cambiano faccia e amori che non finiscono mai davvero”. Le tracce si muovono tra malinconia e consapevolezza, disegnando quel tempo sospeso che si vive dopo una rottura, quando tutto continua a muoversi ma nulla appare più al suo posto.

“scrivimi quando arrivi (punto)” racconta di amori instabili ma sinceri, dell’incertezza dei vent’anni, della necessità di sentirsi visti e compresi. L’album parla di fragilità e paura, di errori e rinascite, ma soprattutto di connessioni umane. Nell’ultimo brano prende forma un “amore assoluto, quasi sacro, che supera il tempo, la distanza, la lingua stessa”. Il progetto trova così un equilibrio tra vulnerabilità e autenticità, in una scrittura che si conferma diretta, essenziale e capace di emozionare.

Damiano Caddeo, in arte eroCaddeo, è nato a Modena, cresciuto in Sardegna e oggi vive a Torino. La sua musica riflette un percorso fatto di distanze e ritorni, di esperienze che diventano canzoni e si trasformano in racconti universali. Esordisce nel 2022 con il primo singolo firmato Cvlto Music Group, segnando l’inizio di una carriera in costante crescita. Nel 2025 conquista pubblico e critica con l’EP che contiene “luglio”, brano diventato virale e stabile nella Top 50 Italia di Spotify per settimane. A X Factor Italia raggiunge la finale, arrivando secondo e imponendosi come una delle nuove voci più autentiche della scena pop italiana.

Il successo televisivo è stato confermato anche dal riscontro live: i primi concerti in Sardegna hanno registrato oltre 12.000 presenze e diversi “sold out”. Un entusiasmo che si riflette anche nel nuovo tour, in partenza ad aprile 2026. “scrivimi quando arrivi (punto) live tour” toccherà i principali club italiani, tra cui il Locomotiv Club di Bologna (7 aprile), il Duel Club di Napoli (10 aprile), l’Hiroshima Mon Amour di Torino (13 aprile), il New Age Club di Roncade (15 aprile) e il Largo Venue di Roma (24 aprile). Le due date milanesi alla Santeria Toscana 31 hanno già registrato il tutto esaurito, con una seconda serata aggiunta dopo il sold out in meno di dieci ore.

In attesa del tour nei club, eroCaddeo incontrerà il suo pubblico in occasione dell’instore tour, in programma dal 9 al 18 gennaio. Una serie di appuntamenti in tutta Italia nei principali centri e librerie, da Torino a Roma, passando per Reggio Emilia, Padova, Brescia, Cagliari, Milano, Molfetta e Pomezia. Sarà l’occasione per presentare dal vivo il nuovo album e avvicinarsi a chi, come lui, vive la musica come un rifugio e una forma di verità.

Con “scrivimi quando arrivi (punto)” eroCaddeo regala al pubblico un viaggio dentro l’emotività contemporanea. Un disco che parla di assenze e ritorni, di legami fragili ma imprescindibili, e di quel desiderio umano, quanto universale, di sapere che da qualche parte “qualcuno pensa ancora a noi”.