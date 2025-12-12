Connect with us

ph Fabrizio Fenucci

Spettacolo

Eugenio Finardi celebra 50 anni di musica con “Tutto” e il nuovo singolo “I Venti della Luna”

Published

Cinquant’anni di carriera e un nuovo viaggio musicale tra passato e presente. Eugenio Finardi torna protagonista della scena italiana con “Tutto”, il suo ventesimo album di inediti, disponibile in digitale, in cd e vinile. Da venerdì 12 dicembre arriva in radio anche il nuovo singolo “I Venti della Luna”, un brano simbolico e poetico che riflette le forze contrastanti della vita e della memoria.

Nel singolo, il vento diventa metafora di passioni e ricordi, delle tempeste e delle rinascite che segnano il percorso umano, mentre la Luna rappresenta l’immobilità e il silenzio. “I Venti della Luna” si offre come riflessione musicale e lirica su ciò che ci muove e ci fa sentire vivi, confermando la capacità di Finardi di fondere il linguaggio cantautorale con nuove forme di sperimentazione sonora.

“Tutto” segna il ritorno alla produzione di brani originali a undici anni da “Fibrillante” e a tre da “Euphonia Suite”. È un disco che Finardi definisce come il suo possibile testamento artistico e spirituale, una raccolta di undici brani lucidi, intensi e profondamente contemporanei. L’album, prodotto insieme al suo storico collaboratore Giovanni “Giuvazza” Maggiore, ospita anche la voce della figlia Francesca, in arte Pixel, nel brano “Francesca Sogna”, con la partecipazione di Fiamma Cardani e Paolo Costa in diversi pezzi.

Parallelamente, prosegue il tour che celebra cinquant’anni di carriera, dal 1975 al 2025, con due spettacoli che rappresentano le due anime dell’artista: quella teatrale e quella rock.

Lo spettacolo “Voce Umana” è un percorso teatrale e spirituale in cui parola e musica si intrecciano. Finardi dà spazio alla riflessione e alla memoria, alternando monologhi e canzoni per creare un dialogo profondo tra emozione e pensiero. Sul palco, insieme a lui, Giuvazza accompagna con sonorizzazioni e suggestioni evocative. È uno spettacolo dedicato alle “voci” che Finardi ha incontrato lungo la sua strada, da Demetrio Stratos a Franco Battiato, da Alice a Fabrizio De André, in un tributo che attraversa decenni di creatività italiana.

L’altra faccia della tournée è “Tutto ’75–’25”, un ritorno all’energia del suono e della band, in cui Finardi si confronta con la propria storia musicale senza nostalgia, ma con la curiosità e l’urgenza di sempre. Sul palco con lui Giuvazza Maggiore alle chitarre, Claudio Arfinengo alla batteria e Maximilian Agostini alle tastiere, in un viaggio sonoro che unisce i brani storici del suo repertorio alle nuove composizioni di “Tutto”.

Il tour, organizzato da IMARTS – International Music And Arts, toccherà teatri di tutta Italia con date già confermate fino alla primavera: da Reggio Calabria a Palermo, da Roma a Bologna, e ancora a Firenze, Milano, Verona e molte altre città. Radio Capital è radio partner ufficiale delle due produzioni live.

Eugenio Finardi, recentemente premiato con la Targa MEI Artista Indipendente dell’anno nell’ambito del Meeting delle Etichette Indipendenti di Faenza, conferma così la sua estatica vitalità e la sua capacità di rinnovarsi pur restando fedele alla propria visione: una musica libera, poetica e senza compromessi.

Con “Tutto”, l’artista milanese firma un’opera che guarda al tempo non come a un peso, ma come a un compagno di viaggio. Un disco e un tour che non chiudono un cerchio, ma lo ampliano, restituendo a chi ascolta l’immagine di un autore che, ancora oggi, continua a cercare — e a trovare — la verità nella musica.

