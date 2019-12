EXAN e Yamaha MT-09, per una passione che si esalta!

Tanta potenza, una coppia entusiasmante e grande agilità! Yamaha MT09 è una delle più potenti naked in circolazione, una moto che sin dal suo debutto ha saputo cambiare le regole della strada. Tecnologicamente avanzatissima, è lo strumento perfetto per chi è alla ricerca di emozioni forti. Per esaltare ancora di più la spinta del motore 3 cilindri da 847 cc, Exan ha previsto per questo modello della casa dei Tre Diapason un sistema completo con tre diversi scarichi capace ognuno di cambiarle la personalità. Il sistema completo Exan è caratterizzato da un peso inferiore rispetto all’impianto originale, peso che si assesta in tutte le versioni intorno ai 4 kg complessivi.

Le proposte

CARBON CAP Ovale: questo scarico si caratterizza per le linee morbide del fondello in carbonio. Disponibile in quattro diversi materiali (Carbonio, Titanio, Acciaio e Acciaio Inox Nero) è estremamente leggero e regala una perfetta erogazione a tutti i regimi di rotazione. Collettori in acciaio inox, silenziatore slip-on, il sistema completo con catalizzatore e scarico Carbon Cap è in vendita sul sito e presso i concessionari Exan.

X-BLACK Ovale: X-BLACK OVALE mostra il lato più oscuro della creatura di Iwata. Disponibile in 4 diversi materiali (acciaio inox satinato chiaro, acciaio inox nero, titanio e carbonio), è caratterizzato dal finale in carbonio di forma “romboidale” che ne esaspera le linee conferendogli un carattere decisamente racing. Collettori in acciaio inox, silenziatore slip-on, il sistema completo con catalizzatore e scarico X-Black ovale è in vendita sul sito e presso i concessionari Exan.

X-GP: con la sua forma cilindrica vagamente retrò, X-GP è probabilmente il più racing fra le tre proposte Exan. Sincero e leggerissimo, è capace di aumentare l’agilità estetica e dinamica della MT-09. Disponibile in carbonio, titanio, inox e inox nero, è immediatamente riconoscibile per il suo bocchettone d’uscita in acciaio inox con saldature a vista. Perfetto per chi cerca un look ancora più aggressivo. Collettori in acciaio inox, silenziatore slip-on, il sistema completo con catalizzatore e scarico X-GP è in vendita sul sito e presso i concessionari Exan.

