F46 CLARK: la nuova compagna sportiva firmata FREITAG

FREITAG presenta F46 CLARK, una nuova borsa spaziosa pensata per accompagnare ogni attività sportiva con stile e funzionalità. Il marchio svizzero, celebre per la produzione di accessori realizzati con materiali riciclati, propone questa creazione come un vero e proprio stimolo per chi vuole rimettersi in forma o raggiungere nuovi obiettivi atletici.

“F46 CLARK è il perfetto mental coach per coloro che hanno grandi propositi e il fiato corto. Poco importa che nel 2026 si voglia perdere peso o vincere le gare importanti: ci pensa il tuo pezzo unico sportivo a motivarti. E probabilmente durerà più del piano di allenamento prefissato. Molto di più.”

Disponibile in quantità limitata ed esclusivamente online, F46 CLARK è pensata per chi desidera un compagno di allenamento robusto, funzionale e al tempo stesso unico. Come tutti i prodotti FREITAG, ogni borsa è un pezzo irripetibile, frutto del riutilizzo creativo dei materiali che hanno già avuto una vita precedente, come i celebri teloni di camion.

Ogni borsa FREITAG è progettata per durare nel tempo e per essere utilizzata quotidianamente, garantendo al contempo un valore aggiunto grazie ai servizi di riparazione e scambio offerti dal brand. La filosofia del “compagno per la vita” accompagna tutti i modelli dell’azienda, che continua a puntare su materiali sempre più circolari.

Con F46 CLARK, FREITAG ribadisce il proprio impegno verso una moda funzionale, responsabile e in grado di motivare chi la indossa. Una borsa che non è solo un accessorio sportivo, ma un invito a muoversi, rinnovarsi e durare nel tempo.