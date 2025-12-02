Connect with us

FABRI FIBRA: da venerdì in radio “VIVO”

Da venerdì 5 dicembre 2025 sarà disponibile in programmazione radiofonica “Vivo”, il nuovo singolo di Fabri Fibra, estratto dall’ultimo album “Mentre Los Angeles Brucia”. Il brano nasce dal campione del pezzo omonimo di Andrea Laszlo De Simone del 2021 e mette in dialogo due visioni differenti ma complementari: quella rap di Fibra, tesa a raccontare la voglia di vivere anche nelle difficoltà, e quella onirica e malinconica del cantautore torinese. Il risultato è una canzone che mescola le atmosfere del rap con la voce nostalgica di De Simone, creando una sintesi originale fra due mondi musicali distinti.

Come spiega lo stesso artista, “Vivo rappresenta la grande voglia di andare avanti anche in situazioni difficili. Questa canzone è fortemente legata al titolo del disco, Mentre Los Angeles Brucia. Attraverso la metafora dell’incendio cerco di raccontare quel fuoco che brucia dentro ognuno di noi mettendolo in relazione con la situazione che viviamo in questo mondo che sembra ormai impazzito”.

Con l’uscita del singolo, Fabri Fibra prosegue anche il suo tour nei principali superclub italiani, un percorso che ha già registrato numerosi sold out e che conferma lo straordinario legame dell’artista con il pubblico. Dopo i trionfi estivi e oltre 100.000 biglietti venduti, la tournée – partita lo scorso 18 novembre da Firenze – continua con tappe a Torino, Bologna, Milano, Padova, Brescia e Roma, dove alcune date hanno già fatto registrare il tutto esaurito.

Sul palco, il rapper marchigiano è accompagnato dal fidato Dj Double S per un live di puro rap italiano, costruito su un repertorio vasto e intergenerazionale. Il concerto ripercorre i brani che hanno segnato più di vent’anni di carriera, dagli esordi con gli Uomini di Mare e “Verso altri Lidi” fino ai successi più recenti come “Andrà tutto Bene”, “Che gusto c’è”, “Milano Baby”, e ovviamente “Vivo”. Non mancano hit diventate ormai veri classici del rap italiano come “In Italia”, “Fenomeno”, “Pamplona”, “Rap in Vena”, “Dalla A alla Z”, “Panico” e molti altri.

Fabri Fibra è oggi considerato uno dei protagonisti assoluti della scena musicale italiana. In oltre due decenni di carriera, con dieci album pubblicati – tutti curati personalmente anche dal punto di vista artistico – ha contribuito a plasmare e consolidare il rap come genere di riferimento nel panorama nazionale. Dal debutto con “Turbe Giovanili” del 2002 fino a lavori divenuti pietre miliari come “Mr. Simpatia” e il rivoluzionario “Tradimento”, passando per “Caos” (doppio platino) e l’attuale “Mentre Los Angeles Brucia” (disco d’oro), Fibra ha saputo unire tecnica, contenuto e identità autoriale, facendo del rap una nuova forma di cantautorato urbano.

Parallelamente al percorso discografico, l’artista si è imposto anche sul piccolo schermo come giudice del talent “Nuova Scena – Rhythm + Flow Italia”, dove ha condiviso il tavolo con Geolier e Rose Villain. Dopo il successo della prima edizione, Fibra è tornato come protagonista anche nella seconda, confermando la sua centralità nel processo di scoperta e valorizzazione dei nuovi talenti del rap italiano.

Con “Vivo” e con un tour che unisce le generazioni sotto un unico flow, Fabri Fibra ribadisce la sua capacità di raccontare il presente con autenticità e intensità, restando fedele alle radici di un genere che, anche grazie a lui, oggi parla con la voce di un intero Paese.

