ph. Federico Caraffa

Spettacolo

Fabrizio Moro torna con “Comunque mi vedi”, il nuovo singolo da “Non ho paura di niente”

Published

Da domani, venerdì 12 dicembre, sarà disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali “Comunque mi vedi”, il nuovo singolo di Fabrizio Moro tratto dall’album “Non ho paura di niente”, pubblicato da BMG. Il brano rappresenta una tappa importante nel percorso del cantautore romano, che torna a raccontarsi attraverso una scrittura intima e riflessiva, segno distintivo della sua poetica.

Parlando del singolo, Moro racconta: «Per diverso tempo ho frequentato una persona che aveva compreso le mie difficoltà nell’instaurare un rapporto, le mie paure, le mie ansie e le mie insicurezze e che, per amore, si è messa completamente a nudo, raccontandomi di lei e del suo passato, senza filtri. “Comunque mi vedi” è una canzone scritta al contrario: per la prima volta mi sono messo dalla parte di chi ascolta e non sono io a parlare, ma è lei che mi dice “mi vedi, sono così e te lo dimostro giorno dopo giorno”. C’è grande liberazione in questo brano».

L’album, uscito in formato CD, vinile e in un’esclusiva versione vinile deluxe green petrol in edizione limitata e numerata, segna il decimo capitolo discografico della carriera dell’artista. Prodotto da Katoo, “Non ho paura di niente” contiene nove nuove canzoni che intrecciano introspezione personale e sguardo collettivo: “Non ho paura di niente”, “Simone spaccia”, “Casa mia”, “Superficiali”, “In un mondo di stronzi”, “Comunque mi vedi”, “Sabato”, “Toglimi l’aria” e “Scatole”. Nella versione deluxe è incluso anche il brano bonus “Prima di domani”, in collaborazione con Il Tre.

Il successo del progetto è confermato dal sold-out del bundle esclusivo disponibile sullo store ufficiale BMG, che include la musicassetta dell’album, una shopper e un poster.

Il 2026 vedrà inoltre il ritorno di Moro sulle scene con il tour “Non ho paura di niente Live 2026”, prodotto e organizzato da Friends&Partners. L’anteprima è fissata per il 2 maggio al Palazzo dello Sport di Roma, seguita da una serie di date nei principali club italiani da ottobre a novembre. Queste le tappe principali: 23 ottobre Padova (Hall), 24 ottobre Senigallia (Mamamia), 28 ottobre Milano (Fabrique), 31 ottobre Venaria Reale – Torino (Concordia), 6 novembre Firenze (Cartiere Carrara), 7 novembre Bologna (Estragon), 12 novembre Napoli (Casa della Musica), 13 novembre Molfetta – Bari (Eremo Club) e 15 novembre Catania (Land). La radio ufficiale del tour sarà RTL 102.5.

Classe 1975, Fabrizio Moro è oggi una delle voci più autentiche e riconoscibili della musica italiana. In oltre venticinque anni di carriera ha pubblicato dieci album in studio, tre EP, un disco live e tre raccolte, firmando anche canzoni di successo per artisti come Noemi, Emma, Fiorella Mannoia e gli Stadio. Vincitore del Festival di Sanremo 2007 nella categoria Giovani con “Pensa” e nel 2018 tra i Big con Ermal Meta grazie a “Non mi avete fatto niente”, con cui ha rappresentato l’Italia all’Eurovision Song Contest di Lisbona raggiungendo la quinta posizione, ha saputo rinnovarsi costantemente, mantenendo una forte coerenza artistica.

Negli ultimi anni ha affiancato alla musica anche l’attività di regista: nel 2021 ha co-diretto con Alessio De Leonardis il videoclip di “Sogni di rock’n’roll” con Luciano Ligabue e nel 2022 ha esordito al cinema con il film “Ghiaccio”, seguito da “Martedì e Venerdì”, uscito nel 2024. Nel 2025 ha pubblicato il brano “Prima di domani” realizzato insieme a Il Tre e celebrato i 25 anni di carriera con due grandi eventi sold-out al Palazzo dello Sport di Roma e all’Unipol Forum di Milano.

Con “Comunque mi vedi” e l’avvicinarsi del tour, Fabrizio Moro conferma ancora una volta la capacità di coniugare emozione, autenticità e potenza narrativa, continuando a rappresentare una delle penne più sincere e profonde del panorama musicale italiano.

