Giochi

Farming Simulator 25: Vredo Pack aggiunge la risemina e i cinghiali

Published

Debutta un nuovo pacchetto per Farming Simulator 25 che amplia ulteriormente le possibilità degli agricoltori virtuali. Il “Vredo Pack” introduce per la prima volta nella serie il marchio Vredo, specializzato nella risemina e nell’iniezione di liquami, oltre al ritorno di Evers Agro e all’arrivo inatteso dei cinghiali, una nuova sfida per la gestione dei raccolti.

Previsto in uscita il 24 marzo, il pacchetto rappresenta una partnership ufficiale tra il publisher e sviluppatore GIANTS Software e il rinomato produttore olandese Vredo, conosciuto per le sue tecnologie innovative dedicate al ripristino dei pascoli e al miglioramento della resa agricola. L’espansione comprenderà 12 nuovi macchinari e 2 brand, oltre a introdurre una nuova variabile ambientale che metterà alla prova le abilità degli agricoltori virtuali.

Secondo quanto diffuso, “il produttore olandese Vredo consente agli agricoltori virtuali di combattere il degrado dei pascoli”. Tra i mezzi più attesi figurano la Vredo Agri Twin 580, la Agri 290 e la Agri Air 290, parte della nuova generazione di seminatrici DZ5. Queste macchine permettono la sovrasemina dei pascoli, un processo che consente di ripristinare il potenziale di raccolto originale e mantenere la fertilità del terreno nel tempo.

Ma la risemina è solo l’inizio: il pacchetto aggiunge funzionalità avanzate per la gestione dei liquami agricoli. L’autocisterna semovente Vredo VT7138, con tre assi e un’elevata capacità, lavora insieme agli iniettori Vredo Profi e al modello montato Evers Agro Toric 48-672 per aumentare resa e qualità delle colture. Queste macchine potenziano la nutrizione del suolo e ottimizzano l’uso dei nutrienti, introducendo una dimensione gestionale più tecnica e sostenibile.

Un’altra novità significativa sono i cinghiali, che debuttano come nuovo elemento naturale del gioco. “Oltre ai nuovi macchinari e alle tecniche di miglioramento della produzione del raccolto, il Pack introduce nuovi animali selvatici, creando una nuova minaccia di cui gli agricoltori devono essere consapevoli”. Gli animali potranno danneggiare i raccolti se non distratti o gestiti con attenzione, aggiungendo un livello di sfida che amplia la varietà di eventi naturali già presenti, come uragani e grandine.

Il Vredo Pack si presenta quindi come un’espansione completa che combina innovazione tecnologica e realismo rurale. Con macchinari all’avanguardia, nuove meccaniche di gameplay e minacce naturali più complesse, GIANTS Software dimostra di voler spingere l’esperienza di Farming Simulator verso una simulazione agricola sempre più profonda e dinamica.

L’uscita del pacchetto è prevista per il 24 marzo e segnerà un nuovo passo avanti per tutti i fan della serie desiderosi di vivere la vita contadina digitale con strumenti e sfide sempre più vicini alla realtà.

