Farming Simulator 26: nuove sfide agricole arrivano su Nintendo Switch e mobile

GIANTS Software ha annunciato l’arrivo di Farming Simulator 26, il nuovo capitolo della serie che porterà un’esperienza agricola rinnovata e più dinamica su Nintendo Switch e su mobile. Il titolo sarà disponibile dal 19 maggio 2026 e promette di coniugare la tradizionale libertà gestionale con un sistema di sfide strutturate che assegna obiettivi, offre ricompense e garantisce un maggiore senso di progressione.

Due nuove mappe faranno da sfondo alle attività: una ambientata in Europa e l’altra in Nord America. Ogni area offrirà un’esperienza di gioco unica, con sfide settimanali o stagionali che guideranno il giocatore nel trasporto di materiali e nella gestione delle filiere produttive. Ad esempio, una delle attività previste sarà consegnare il grano a un mulino per consentire al panificio locale di produrre torte. Un modo per rendere l’agricoltura virtuale ancora più viva e interconnessa.

Oltre 120 macchinari reali saranno a disposizione degli agricoltori digitali, provenienti da marchi di fama mondiale come Case IH, CLAAS, DEUTZ-FAHR, Fendt, John Deere, KRONE, Kubota, Massey Ferguson, New Holland e Valtra. Grazie alla GUI rinnovata, alla guida GPS e a tutorial più chiari, il titolo punta a essere accessibile anche per chi si avvicina per la prima volta alla saga, senza però rinunciare alla profondità che i fan di lunga data si aspettano.

Le attività proposte saranno numerose: dalla coltivazione di 15 colture diverse alla gestione del bestiame, che include mucche, pecore, galline e capre, fino al taglio della legna con macchinari forestali specializzati. Torneranno anche le catene di produzione, che introdurranno ulteriori elementi gestionali e logistici, invitando i giocatori a pianificare il funzionamento completo della propria fattoria, dalla semina alla distribuzione dei prodotti finiti.

L’introduzione delle sfide settimanali e stagionali rappresenta la principale novità strutturale, incoraggiando sia i veterani sia i nuovi utenti a tornare regolarmente in gioco per completare obiettivi e ottenere ricompense. Il risultato è un bilanciamento inedito tra relax e progresso, un approccio che unisce il piacere della simulazione agricola tradizionale con la soddisfazione del completamento.

Farming Simulator 26 sarà dunque il capitolo che segna l’evoluzione della serie nel mondo portatile, offrendo la possibilità di coltivare, allevare e gestire un’intera azienda agricola ovunque ci si trovi. Gli appassionati potranno immergersi nell’esperienza agricola autentica che ha reso celebre la saga, ora arricchita da nuove meccaniche e da un’inedita struttura di sfide pensata per aggiungere profondità e ritmo senza compromettere la libertà tipica del franchise.

Con oltre un decennio di successi alle spalle, GIANTS Software punta a rendere Farming Simulator 26 il punto d’incontro tra tradizione e innovazione, un’esperienza pensata per intrattenere, rilassare e — al tempo stesso — stimolare la strategia e la pianificazione. Disponibile a partire dal 19 maggio 2026, si prepara a diventare un appuntamento imperdibile per ogni appassionato di simulazione agricola.