Connect with us

Hi, what are you looking for?

Giochi

Farming Simulator 26: nuove sfide agricole arrivano su Nintendo Switch e mobile

Published

GIANTS Software ha annunciato l’arrivo di Farming Simulator 26, il nuovo capitolo della serie che porterà un’esperienza agricola rinnovata e più dinamica su Nintendo Switch e su mobile. Il titolo sarà disponibile dal 19 maggio 2026 e promette di coniugare la tradizionale libertà gestionale con un sistema di sfide strutturate che assegna obiettivi, offre ricompense e garantisce un maggiore senso di progressione.

Due nuove mappe faranno da sfondo alle attività: una ambientata in Europa e l’altra in Nord America. Ogni area offrirà un’esperienza di gioco unica, con sfide settimanali o stagionali che guideranno il giocatore nel trasporto di materiali e nella gestione delle filiere produttive. Ad esempio, una delle attività previste sarà consegnare il grano a un mulino per consentire al panificio locale di produrre torte. Un modo per rendere l’agricoltura virtuale ancora più viva e interconnessa.

Oltre 120 macchinari reali saranno a disposizione degli agricoltori digitali, provenienti da marchi di fama mondiale come Case IH, CLAAS, DEUTZ-FAHR, Fendt, John Deere, KRONE, Kubota, Massey Ferguson, New Holland e Valtra. Grazie alla GUI rinnovata, alla guida GPS e a tutorial più chiari, il titolo punta a essere accessibile anche per chi si avvicina per la prima volta alla saga, senza però rinunciare alla profondità che i fan di lunga data si aspettano.

Le attività proposte saranno numerose: dalla coltivazione di 15 colture diverse alla gestione del bestiame, che include mucche, pecore, galline e capre, fino al taglio della legna con macchinari forestali specializzati. Torneranno anche le catene di produzione, che introdurranno ulteriori elementi gestionali e logistici, invitando i giocatori a pianificare il funzionamento completo della propria fattoria, dalla semina alla distribuzione dei prodotti finiti.

L’introduzione delle sfide settimanali e stagionali rappresenta la principale novità strutturale, incoraggiando sia i veterani sia i nuovi utenti a tornare regolarmente in gioco per completare obiettivi e ottenere ricompense. Il risultato è un bilanciamento inedito tra relax e progresso, un approccio che unisce il piacere della simulazione agricola tradizionale con la soddisfazione del completamento.

Farming Simulator 26 sarà dunque il capitolo che segna l’evoluzione della serie nel mondo portatile, offrendo la possibilità di coltivare, allevare e gestire un’intera azienda agricola ovunque ci si trovi. Gli appassionati potranno immergersi nell’esperienza agricola autentica che ha reso celebre la saga, ora arricchita da nuove meccaniche e da un’inedita struttura di sfide pensata per aggiungere profondità e ritmo senza compromettere la libertà tipica del franchise.

Con oltre un decennio di successi alle spalle, GIANTS Software punta a rendere Farming Simulator 26 il punto d’incontro tra tradizione e innovazione, un’esperienza pensata per intrattenere, rilassare e — al tempo stesso — stimolare la strategia e la pianificazione. Disponibile a partire dal 19 maggio 2026, si prepara a diventare un appuntamento imperdibile per ogni appassionato di simulazione agricola.

In this article:, , , , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Giochi

FarmCon 26: il decimo anniversario di Farming Simulator si terrà presso Volvo a Konz

Spettacolo

Chiello emoziona l’Ariston con un omaggio a Luigi Tenco e annuncia il “Chiello Club Tour 2026”

Spettacolo

Fabrizio Moro torna al Festival di Sanremo: duetto speciale su “Portami Via” 

Test

Nuova Tesla Model Y: la nostra prova su strada

Test

Hyundai Santa Fe Plug-in Hybrid: la nostra prova su strada

Spettacolo

GERMI’N’JAZZ torna a Milano con Elektro Dixie: il dialogo tra passato e futuro del jazz

Spettacolo

Sanremo 2026 conquista Spotify: la playlist più ascoltata al mondo

Spettacolo

“World War II con Tom Hanks”: la nuova epica docuserie di HISTORY Channel sulla Seconda guerra mondiale

Motori

Toyota C‑HR+: il nuovo SUV elettrico che punta su design, potenza e autonomia

Spettacolo

Hellwatt Festival 2026: a Reggio Emilia il più grande evento musicale mai prodotto in Italia

Spettacolo

Mara Sattei pubblica il formato fisico di “Che me ne faccio del tempo” con tre brani inediti e una collaborazione con Elisa

Motori

Citroën diventa Auto Ufficiale del Giro d’Italia 2026: partnership tra tradizione e innovazione

Motori

Nuova CUPRA Born: design evoluto, tecnologia avanzata e fino a 600 km di autonomia per la compatta elettrica sportiva

Spettacolo

Umberto Tozzi saluta i palchi: domani da Eboli il via al tour d’addio “L’Ultima Notte Rosa – The Final Show”

Spettacolo

CHIELLO: da oggi in radio e in digitale “TI PENSO SEMPRE”, il brano in gara al 76° Festival di Sanremo

Motori

Honda svela a Motodays 2026 le nuove CRF300L RED EDITION e SH in livrea HRC

Motori

BYD rivoluziona la mobilità elettrica: ricarica dal 10% al 70% in soli cinque minuti

Motori

Mario Isola nuovo direttore generale di ACI Sport: “Un top player per un nuovo corso dell’automobilismo italiano”

Test

Fiat Grande Panda Hybrid: la nostra prova su strada

Società

Giustizia, il piccolo Domenico, Rogoredo: i temi di “Dritto e Rovescio” in onda domani sera su Retequattro

Motori

Horizon Automotive accelera sulla crescita e presenta il piano industriale 2026-2028: sinergie con Facile.it e focus su dealer e case costruttrici

Spettacolo

NERISSIMA SERPE: fuori il singolo “4 GAMBE”, il primo estratto dal nuovo album “NERISSIMA”

Giochi

Farming Simulator 26: nuove sfide agricole arrivano su Nintendo Switch e mobile

Spettacolo

LAKE SOUND PARK: DAVIDE VAN DE SFROOS si aggiunge al cast della nuova edizione con la data estiva del FOLKEDELIC TOUR

Tecnologia

HONOR Magic Pad 4: il primo tablet Android con OpenClaw apre una nuova frontiera dell’AI

Spettacolo

Motorola e Achille Lauro di nuovo insieme: ‘Il finale? Lo scegli tu’

Spettacolo

dEUS: la band simbolo dell’alternative rock belga torna in Italia per un concerto unico

Tecnologia

OPPO rivoluziona lo zoom mobile con il nuovo Hasselblad 50MP 10× Optical Zoom Telephoto

Motori

Sapori Svelati: Mercedes‑Benz Italia racconta l’Italia attraverso le sue strade e i suoi sapori

Motori

Ricarica domestica Audi: con Enel il rifornimento da casa dei modelli PHEV e BEV

Spettacolo

Travis Scott e Ye infiammano l’Italia: Hellwatt Festival 2026 riscrive la storia della musica live

Motori

SEAT e CUPRA avviano la produzione dei sistemi di batterie a Martorell, passo decisivo verso la CUPRA Raval

Giochi

Super Mario festeggia 40 anni con “Super Mario Bros. Wonder – Nintendo Switch 2 Edition + Tutti al Parco Bellabel”

Spettacolo

Malika Ayane torna con “(siamo tutti) animali notturni” feat. DOV’È LIANA

Giochi

Tomodachi Life: Una vita da sogno arriva su Nintendo Switch con una nuova demo gratuita

Motori

Hyundai, Kia e NVIDIA rafforzano la loro partnership strategica per la tecnologia di guida autonoma

Spettacolo

Miley Cyrus celebra vent’anni di “Hannah Montana” con il nuovo singolo “Younger You”

Spettacolo

HBO svela il primo teaser ufficiale della serie “Harry Potter”

Giochi

Lords of the Fallen II: Umbral si trasforma in una minaccia viva e inarrestabile

Società

“Dritto e Rovescio”: questa sera ospite Ignazio La Russa
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Giochi

Super Mario festeggia 40 anni con “Super Mario Bros. Wonder – Nintendo Switch 2 Edition + Tutti al Parco Bellabel”

A quarant’anni dalla nascita del celebre idraulico baffuto, Nintendo celebra il suo personaggio simbolo con un importante ritorno su console di nuova generazione. Dal...

12 ore ago

Giochi

Tomodachi Life: Una vita da sogno arriva su Nintendo Switch con una nuova demo gratuita

Nintendo invita i giocatori a riscoprire il mondo ironico e imprevedibile di Tomodachi Life: Una vita da sogno, ora disponibile su Nintendo Switch. Con...

12 ore ago

Giochi

Lords of the Fallen II: Umbral si trasforma in una minaccia viva e inarrestabile

Il mondo oscuro di Lords of the Fallen II si arricchisce di nuovi dettagli. CI Games ha pubblicato un nuovo episodio della serie di...

13 ore ago

Giochi

Project Motor Racing 2.0: la simulazione di guida si rinnova completamente

Project Motor Racing entra in una nuova era con l’arrivo dell’aggiornamento Major 2.0, rilasciato da GIANTS Software e Straight4 Studios. Si tratta del più...

1 giorno ago