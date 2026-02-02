Fedez & Masini, duetto inedito con Hauser: “Meravigliosa Creatura” illumina la serata cover di Sanremo 2026

Un’esibizione unica e dal respiro internazionale è pronta ad accendere la serata delle cover del 76° Festival di Sanremo. Fedez e Marco Masini, in gara con il brano “Male Necessario” (Atlantic Records Italy / Warner Music Italy), saliranno sul palco del Teatro Ariston venerdì 27 febbraio per un momento speciale che promette di restare nella memoria del pubblico del Festival.

Al loro fianco, in una sorprendente collaborazione dal forte impatto emotivo, ci sarà Hauser, il violoncellista di fama mondiale noto per la sua capacità di unire virtuosismo tecnico e intensità interpretativa. Il trio interpreterà “Meravigliosa Creatura” di Gianna Nannini, un classico intramontabile della musica italiana, presentato in una versione rielaborata che mescolerà pathos, potenza e suggestioni orchestrali contemporanee.

Hauser, dopo aver ridefinito l’immagine del violoncello attraverso contaminazioni tra classica, pop e rock, ha conquistato le platee internazionali con performance iconiche come la sua interpretazione di *Smooth Criminal*, che lo ha consacrato come fenomeno mondiale e cofondatore dei 2CELLOS. Con collaborazioni che spaziano da artisti del panorama internazionale ai progetti più audaci, Hauser ha costruito una carriera capace di abbracciare diversi pubblici e generazioni, rendendo questa partecipazione a Sanremo un momento di assoluto rilievo.

“Male Necessario”, il brano con cui Fedez e Masini partecipano ufficialmente alla competizione, è firmato da Fedez, Marco Masini, Federica Abbate, Alessandro La Cava, Antonio Iammarino e prodotto da Federica Abbate, Nicola Lazzarin e Alessandro La Cava. Un connubio di esperienze e linguaggi musicali che si riflette anche nella scelta di portare sulla scena della serata cover un’interpretazione ricca di contaminazioni e forza scenica.

Negli ultimi anni, Fedez si è confermato protagonista della musica e della cultura pop italiana. Con 98 dischi di platino, oltre 24 milioni di follower e numerosi brani di successo, ha segnato le classifiche con hit come “Bimbi per strada”, “Bella Storia”, “Mille”, “La Dolce Vita” e “Viola”. Dopo il secondo posto al Festival di Sanremo 2021 con Francesca Michielin in “Chiamami per nome” e il quarto posto nel 2025 con “Battito”, Fedez è tornato a esibirsi nei principali palasport italiani, preparando nuovi progetti musicali e sociali come il “Pulp Podcast” e il concerto “CASA 360” in programma all’Unipol Forum il 25 settembre 2026.

Marco Masini, voce simbolo della canzone d’autore italiana, porta sul palco del Festival la sua storia di oltre trentacinque anni di carriera. Dall’esordio trionfale con “Disperato” nel 1990, vincitore della sezione Novità del Festival di Sanremo, a successi immortali come “Ci vorrebbe il mare”, “Vaffanculo”, “T’innamorerai” e “L’uomo volante”, Masini ha saputo evolversi mantenendo intatta la forza emotiva della sua scrittura. Dopo il tour celebrativo “Ci vorrebbe ancora il mare” e il progetto discografico “10 Amori”, nel 2026 l’artista presenterà anche il nuovo album “Perfetto Imperfetto” e un tour nei principali palasport italiani, tra cui Milano, Firenze e Roma.

L’incontro tra Fedez, Masini e Hauser rappresenta più di una semplice collaborazione: è un ponte tra generazioni, esperienze e linguaggi artistici. Un’esibizione pensata per sorprendere, emozionare e rendere omaggio a una pagina indelebile della musica italiana, confermando la serata delle cover come uno dei momenti più attesi e imprevedibili del Festival di Sanremo 2026.