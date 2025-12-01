FEDEZ & MASINI insieme al 76° Festival di Sanremo

L’attesa per il Festival di Sanremo 2026 si fa più intensa con l’annuncio del ritorno di una coppia che lo scorso anno aveva conquistato pubblico e critica: Fedez e Marco Masini. Dopo aver ottenuto il terzo posto nella serata dei duetti del 2025 con la loro reinterpretazione di Bella Stronza, i due artisti sono pronti a infiammare nuovamente l’Ariston con una nuova esibizione, già considerata tra gli appuntamenti più attesi della prossima edizione.

L’incontro tra due generazioni e stili musicali diversi ha dato vita a un connubio capace di generare forti emozioni. La collaborazione tra Masini, simbolo della canzone italiana degli anni Novanta, e Fedez, esponente contemporaneo della scena pop e urban nazionale, rappresenta un ponte tra mondi artistici distanti ma complementari. Il successo della loro precedente performance ha confermato quanto il dialogo musicale tra tradizione e innovazione possa ancora sorprendere.

Nel frattempo, Marco Masini continua a festeggiare i suoi importanti traguardi: con il tour “Ci vorrebbe ancora il mare”, che si concluderà il 5 dicembre, il cantautore fiorentino celebra 35 anni di carriera, un percorso scandito da successi senza tempo e dall’affetto di un pubblico che lo accompagna da sempre. Il tour ripercorre i momenti fondamentali della sua storia musicale, omaggiando il suo album d’esordio del 1990 e i 30 anni dal disco Il Cielo della Vergine. Masini alterna sul palco brani storici come Disperato, Perché lo fai e Ci vorrebbe il mare a pezzi più recenti tratti dal suo ultimo progetto discografico “10 Amori”.

Fedez si conferma uno dei protagonisti più eclettici della scena italiana. Con milioni di ascolti, 98 dischi di platino e oltre 24 milioni di follower, il rapper milanese ha costruito negli anni una carriera che unisce musica, imprenditoria e comunicazione. Dopo il trionfo a San Siro nel 2018, Fedez è tornato più volte al centro dell’attenzione con brani di successo come Bimbi per strada, Bella Storia, Mille, La Dolce Vita e Viola con Salmo. Nel 2025 ha presentato a Sanremo il brano Battito, classificandosi quarto, mentre con Masini ha conquistato ancora il podio della serata cover.

Il 2025 è stato per lui anche un anno ricco di progetti: ha pubblicato il libro “L’acqua è più profonda di come sembra da sopra”, nuovi brani come Temet Nosce e Telepaticamente, e ha continuato l’esperienza con Pulp Podcast, insieme a Mr. Marra, un format che esplora temi di cultura pop, politica e misteri. Dopo un’estate segnata dal singolo Scelte Stupide con Clara e due date speciali al Forum di Assago, Fedez si prepara a tornare sul palco dell’Ariston con la grinta e la versatilità che lo contraddistinguono.

Sanremo 2026 segnerà quindi un nuovo capitolo nell’intesa artistica tra Fedez e Masini, un incontro tra epoche e linguaggi che promette di regalare emozioni forti al pubblico televisivo e agli appassionati di musica italiana. Entrambi gli artisti portano con sé una storia fatta di successi, passione e continua evoluzione, pronti a dimostrare ancora una volta che la musica, quando nasce da rispetto e libertà creativa, non conosce confini generazionali.