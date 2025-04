Festa di Magia e Avventura al COMICON Napoli 2025: Winx Club & Gormiti

Il mondo delle fiabe e della fantasia sta per invadere Napoli. Dal 1° al 4 maggio 2025, i fan di tutte le età sono invitati a COMICON Napoli per un’esperienza unica che unirà magia, musica e avventura. Winx Club e Gormiti – The New Era saranno i protagonisti di questa edizione speciale, portando una serie di eventi esclusivi e attività interattive nell’Area Young del festival.

Winx Club, creato dal genio di Iginio Straffi, trasformerà lo Stand 1S36 in una meta di incanto. I visitatori potranno immergersi in un’atmosfera scintillante tra merchandising tematico e photobooth, con l’opportunità di scattare foto memorabili tra glitter e ali sfavillanti.

Due eventi live imperdibili scandiranno il programma del 3 maggio sul palco del Music Dojo. Alle ore 16, il “Winx Live & Cosplay Show” prenderà vita con le iconiche canzoni del Winx Club, interpretate dalla voce storica di Elisa Rosselli, accompagnata dalle coreografie della Winx Cosplay Crew. Subito dopo, alle 17, Virginia Bocelli salirà sul palco per la sua attesissima prima esibizione ufficiale della canzone inedita “Forever Winx”. Questo nuovo brano, disponibile dal 2 maggio su tutte le piattaforme digitali, accompagnerà la prossima trasformazione delle fate nella nuova serie in arrivo a settembre su Rai e su Netflix in tutto il mondo.

Nel frattempo, lo Stand Gormiti (1S15) adiacente a quello delle Winx, farà da sfondo al lancio esclusivo del nuovo Trading Card Game “Gormiti – The New Era”. Un’esperienza coinvolgente dedicata ai fan del fantasy e del collezionismo, che potranno partecipare a demo esclusive e vivere sfide mozzafiato in un universo completamente rinnovato.

L’eccitazione non si ferma qui. Il 2 maggio (pomeriggio) e il 3 maggio (mattina), i fan potranno partecipare ai Meet & Greet con i leggendari Guardiani degli Elementi, scattare foto, e scoprire curiosità sul nuovo mondo dei Gormiti.