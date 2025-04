Festival Car 2025: il Concorso d’Eleganza presenta la sua locandina ad AMTS 2025

La passione per i motori si è accesa nuovamente all’Auto Moto Turin Show (AMTS) 2025, dove è stata presentata in anteprima la locandina ufficiale del Festival Car 2025, il prestigioso Concorso d’Eleganza giunto alla sua quarta edizione. L’evento, che si terrà nel pittoresco borgo di Revigliasco Torinese, ha ottenuto un importante riconoscimento internazionale entrando a far parte del calendario Premiere Event della FIVA, la Fédération Internationale des Vehicules Anciens.

Nato nel 2022 da un’idea di Federico Ferrero e del team di Autoappassionati.it, il Festival Car si distingue per il suo format unico: le auto d’epoca più affascinanti saranno esposte gratuitamente lungo le vie pedonalizzate di Revigliasco Torinese, offrendo al pubblico un’occasione imperdibile per ammirare da vicino modelli che hanno fatto la storia dell’automobile.

Durante AMTS 2025, è stata svelata la locandina ufficiale del Concorso d’Eleganza Festival Car 2025, frutto della collaborazione con la sede torinese dell’Istituto Europeo di Design. Gli studenti del Triennio in Transportation Design hanno avuto l’opportunità di esprimere la loro creatività, con la proposta vincitrice che ha saputo catturare l’essenza dell’evento.

Anche per l’edizione 2025, il Festival Car si avvarrà di una giuria di esperti di fama mondiale, tra cui designer, ingegneri e giudici di grande esperienza, che valuteranno con meticolosità ogni vettura partecipante per assegnare i prestigiosi premi nelle diverse categorie.

Dopo il successo del debutto nel 2024, il premio Best of Show, il riconoscimento più ambito del concorso, sarà nuovamente un esclusivo trofeo firmato da Giugiaro Architettura in collaborazione con Alcantara. Ad affiancare il Best Of Show, torneranno le storiche categorie Rock, Pop, Senior e Top Class.

Aperte le iscrizioni al Festival Car 2025: non perdere l’occasione di partecipare!

Il Festival Car 2025 conferma anche importanti partnership con aziende leader del settore come Bosch e Michelin, e altri prestigiosi supporter si aggiungeranno presto per questa quarta edizione. Contestualmente alla presentazione della locandina, sono ufficialmente aperte le iscrizioni al Concorso d’Eleganza. Gli appassionati interessati a partecipare con la propria vettura possono trovare il modulo dedicato sul sito ufficiale del Festival Car. È importante affrettarsi, poiché i posti sono limitati a 80 e le candidature dovranno essere presentate entro il 18 luglio 2025. Le auto che supereranno la selezione potranno completare l’iscrizione con il pagamento della quota di partecipazione.

L’evento si conferma un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di auto d’epoca, con l’ingresso gratuito per il pubblico. Il Festival Car 2025 si preannuncia come una celebrazione unica dell’eleganza e della storia dell’automobile nel suggestivo scenario di Revigliasco Torinese.