Fiat 500 Hybrid protagonista al Galà dei 500: un omaggio alle eccellenze italiane

Torino si prepara a celebrare le sue eccellenze in una serata simbolo dell’italianità, della creatività e dell’innovazione. Il Galà dei 500 – Eccellenze italiane, in programma martedì 16 dicembre 2025 in seconda serata su Canale 5, sarà un evento televisivo dedicato alla valorizzazione del Made in Italy e delle icone che hanno reso il nostro Paese un punto di riferimento nel mondo. Al centro di questa celebrazione, la Fiat 500 Hybrid, nuova protagonista della storica linea produttiva di Mirafiori.

L’evento, condotto da Piero Chiambretti, vedrà alternarsi sul palco personalità del mondo dello sport, del cinema, dell’arte e della cultura, unite dal loro contributo all’identità italiana. A rappresentare Stellantis sarà Olivier François, Chief Marketing Officer del gruppo e CEO di Fiat, che dialogherà con Chiambretti direttamente dallo stabilimento torinese dove viene prodotta la nuova 500 Hybrid.

Nel corso della serata, François racconterà come “la Fiat 500 abbia contribuito a fare dell’Italia un punto di riferimento globale in termini di creatività, design e innovazione”, sottolineando l’importanza del legame tra il marchio e la città di Torino. Il Galà dei 500 non sarà solo una celebrazione del brand, ma anche un omaggio alla città e al suo storico ruolo di motore industriale e culturale del Paese.

Particolare significato assume la scelta della location: l’evento sarà infatti ospitato presso l’Heritage Hub di Stellantis, situato all’interno dell’ex Officina 81 di Mirafiori. Questo spazio, oggi museo della memoria dei marchi torinesi del gruppo, custodisce alcune delle più iconiche vetture della storia automobilistica italiana. La decisione di ambientare il galà in questo luogo simboleggia il legame profondo tra passato, presente e futuro dell’automobile italiana.

Un tributo speciale sarà dedicato allo stabilimento di Mirafiori, definito il “cuore pulsante della produzione FIAT”. Con l’avvio della produzione della 500 Hybrid, lo storico impianto ha segnato una nuova fase, rappresentando il ritorno alla piena attività produttiva e rinnovando la tradizione manifatturiera con uno sguardo orientato alla sostenibilità.

La Fiat 500 Hybrid assume così il ruolo di ambasciatrice contemporanea del Made in Italy. Nata da una storia lunga più di sessant’anni, mantiene intatto il suo spirito originale ma si apre alle tecnologie del futuro. La vettura simboleggia la capacità del marchio di unire design e innovazione, valori che da sempre identificano l’identità dell’Italia nel mondo.

Il Galà dei 500 – Eccellenze italiane diventa dunque non solo un evento televisivo, ma anche un racconto dell’Italia che si rinnova restando fedele alle proprie radici. Un omaggio a Torino, alla sua eredità industriale e culturale, e a un’auto che continua a raccontare la storia del nostro Paese, portando nel futuro la stessa passione che l’ha resa un’icona senza tempo.