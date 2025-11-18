Fiat 600 Sport Edizione Milano Cortina 2026: la compatta che celebra lo spirito olimpico italiano

FIAT rinnova il proprio legame con lo sport e con l’Italia presentando la nuova 600 Sport Edizione Milano Cortina 2026, un’esclusiva serie speciale dedicata al mercato italiano che incarna lo spirito Olimpico e Paralimpico e la passione autentica del marchio torinese. La vettura è stata svelata in occasione della conferenza stampa che si è svolta il 10 novembre presso la sede del CONI a Roma, dove è stata illustrata la partnership tra Stellantis e i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026.

Fiat, in qualità di Automotive Premium Partner dell’evento, conferma così il suo impegno nel promuovere i valori di innovazione, design e sostenibilità che accomunano il mondo dell’automotive e quello dello sport. È in questo contesto che prende vita la 600 Sport Edizione Milano Cortina 2026, una versione energica e moderna del celebre modello, pensata per chi desidera un’auto compatta ma capace di trasmettere grinta e stile.

La nuova serie speciale si distingue per un look sportivo e dinamico. Spicca il nuovo colore Verde Mediterraneo, disponibile anche in combinazione con il tetto nero a contrasto, che sottolinea l’anima vivace del modello. I cerchi in lega da 18” a finitura dark e i dettagli neri su griglia e maniglie accentuano ulteriormente la personalità sportiva dell’auto. Sul montante laterale è posizionato il badge Milano Cortina 2026, simbolo dell’unione tra tradizione automobilistica italiana ed eccellenza olimpica.

All’interno, la Fiat 600 Sport Edizione Milano Cortina 2026 propone un ambiente moderno e accogliente con interni total black, nuova plancia con rivestimento dedicato e inediti sedili sportivi. Lo spazio a bordo, con 4,17 metri di lunghezza e un bagagliaio fino a 385 litri, offre il giusto compromesso tra comfort e funzionalità.

Sotto il cofano batte un cuore ibrido da 145 cavalli con cambio automatico doppia frizione a sei rapporti e paddle al volante. Questa motorizzazione coniuga agilità e piacere di guida, garantendo un equilibrio ottimale tra prestazioni e sostenibilità. Il modello è disponibile anche nelle versioni ibrida da 110 cv ed elettrica da 156 cv, evidenziando l’impegno di Fiat nel rendere accessibile la mobilità elettrificata a un pubblico sempre più ampio.

La 600 Sport Edizione Milano Cortina 2026 è proposta a un prezzo promozionale di 25.900 euro grazie al contributo Stellantis Financial Services, in caso di rottamazione e finanziamento, e sarà disponibile nei concessionari italiani a partire dall’inizio del prossimo anno.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio progetto di valorizzazione del legame tra Fiat e i valori dello sport. “La nuova 600 Sport Edizione Milano Cortina 2026 diventa un’icona inarrestabile che punta dritta al medagliere,” sintetizza efficacemente lo spirito con cui la casa automobilistica guarda al futuro, unendo design, efficienza e passione nazionale.

Con la 600 Sport Edizione Milano Cortina 2026, Fiat celebra non solo un appuntamento sportivo di portata mondiale, ma anche la forza, l’energia e l’ingegno italiano che continuano a ispirare ogni nuovo modello del marchio.