FIAT, Abarth e FIAT Professional brillano al Salone dell’Auto di Bruxelles 2025

Dall’11 al 19 gennaio 2025, FIAT, Abarth e FIAT Professional partecipano alla 101esima edizione del Salone dell’Auto di Bruxelles, la più grande esposizione automobilistica del Belgio. Questo evento, tanto atteso dagli appassionati e dai professionisti del settore, diventa il palcoscenico per la presentazione delle ultime novità dei tre marchi italiani.

La nuova Fiat Grande Panda: regina dello stand

La protagonista indiscussa è la nuova Fiat Grande Panda, al centro dell’attenzione dopo la sua anteprima mondiale dello scorso 11 luglio a Torino, in occasione del 125° anniversario di FIAT. In concomitanza con il Salone, si aprono in Belgio gli ordini per la versione elettrica e, per la prima volta, per la variante ibrida. La Grande Panda Hybrid, dotata di un motore turbo da 1,2 litri a 3 cilindri da 100 CV e un propulsore elettrico a 48 volt, è disponibile in tre allestimenti: Pop, Icon e La Prima.

L’eleganza Made in Italy con la 500e Giorgio Armani

In uno straordinario connubio tra design e tecnologia, i visitatori potranno ammirare la 500e Giorgio Armani, frutto della collaborazione tra due simboli italiani: FIAT e Giorgio Armani. Questa vettura incarna la raffinatezza del Made in Italy, offrendo un’esperienza unica per gli amanti del design automobilistico.

La Pandina e la 600 Hybrid La Prima: tecnologia e comfort

La Pandina, versione top di gamma della Panda, presenta sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) pensati per la mobilità urbana ed extraurbana. Accanto a lei, la 600 Hybrid La Prima si distingue per il suo motore ibrido altamente performante e un’esperienza di guida che combina stile, tecnologia e comfort. Grazie alla sinergia tra motore ICE da 1,2 litri e propulsore elettrico, la 600 Hybrid offre un’esperienza di guida fluida e sostenibile, ideale per chi cerca il massimo nella mobilità moderna.

Mobilità sostenibile con Fiat Topolino

Fiat Topolino, il quadriciclo elettrico ultracompatto, rappresenta l’impegno del marchio verso una mobilità urbana sostenibile. Con una lunghezza di soli 2,53 metri, Topolino è perfetto per le città moderne, garantendo ridotte emissioni di carbonio e sonore.

Abarth 600e Scorpionissima e Abarth 500e: innovazione e performance

Gli appassionati di velocità non resteranno delusi grazie alla presenza dell’Abarth 600e Scorpionissima e della Abarth 500e. In particolare, la 600e Scorpionissima, presentata nell’esclusivo colore Hypnotic Purple, è l’Abarth più potente di sempre, con 280 CV, un’accelerazione da 0 a 100 in 5,85 secondi e un’autonomia fino a 334 km. Questo modello all’avanguardia è il risultato della collaborazione tra Abarth e i migliori esperti di motorsport, rappresentando il futuro della mobilità elettrica sportiva.

La Abarth 500e, in un vibrante Verde Acido, unisce prestazioni emozionanti a un design accattivante. Grazie al suo Sound Generator, riesce a offrire un’esperienza di guida elettrica coinvolgente, mantenendo il tipico rombo Abarth.

Fiat Professional Ducato: il re dei veicoli commerciali

Nell’area Stellantis Pro One, il Fiat Professional Ducato si conferma leader indiscusso del segmento dei veicoli commerciali. Con una capacità di carico fino a 17 m³ e un carico utile di 2 tonnellate, il Ducato continua a essere il compagno ideale per il lavoro e il tempo libero. La sua versatilità, precisione e comfort lo hanno reso una scelta preferita anche come base per camper, ricevendo per 16 anni consecutivi il titolo di miglior base camper dalla rivista Promobil.

Un futuro brillante per FIAT, Abarth e FIAT Professional

Al Salone di Bruxelles 2025, i marchi del gruppo Stellantis dimostrano ancora una volta il loro impegno nell’innovazione, nella sostenibilità e nel design. FIAT, Abarth e FIAT Professional continuano a tracciare la strada per il futuro della mobilità, con soluzioni che combinano performance, stile e attenzione per l’ambiente.