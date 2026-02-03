FIAT e Fiat Professional iniziano il 2026 in forte crescita: immatricolazioni e quota di mercato in aumento

FIAT e Fiat Professional partono con slancio nel 2026, confermandosi come i marchi più venduti nel mercato automobilistico italiano. Secondo i dati elaborati da Dataforce, le due realtà del gruppo Stellantis hanno registrato a gennaio un totale di 22.654 veicoli immatricolati, raggiungendo una quota complessiva del 14,5%, in crescita di 1,6 punti percentuali rispetto all’anno precedente. Un risultato che segna oltre 3.400 immatricolazioni in più rispetto al 2025, confermando il ruolo di FIAT come leader nel settore.

Nel solo mercato delle automobili, FIAT ha chiuso gennaio 2026 al vertice con 19.110 immatricolazioni e una quota di mercato del 13,4%, con un incremento di 1,6 punti percentuali rispetto allo stesso mese dell’anno scorso. L’azienda attribuisce questi risultati anche a strategie commerciali efficaci che hanno permesso di mantenere l’accessibilità dei propri modelli in linea con il DNA del marchio.

La Pandina Hybrid, prodotta nello stabilimento di Pomigliano d’Arco, si conferma la vettura più venduta in Italia con oltre 13.300 immatricolazioni e una quota del 9,4% del mercato totale. Il modello si distingue per l’efficienza della motorizzazione, l’agilità nella guida e l’accessibilità economica, caratteristiche che la rendono un punto di riferimento nel segmento urbano.

Accanto a Pandina, la Nuova 500 Hybrid — realizzata presso lo storico impianto di Mirafiori — ha appena iniziato la propria commercializzazione, contribuendo insieme alla Pandina al raggiungimento di una quota congiunta del 65,3% nel segmento A delle citycar. Questo successo sottolinea il ruolo di FIAT come protagonista nella mobilità urbana sostenibile, con una gamma che combina tecnologia ibrida ed elettrica.

Un altro modello in crescita è la Grande Panda, che ha chiuso gennaio con 3.300 immatricolazioni, posizionandosi al quarto posto tra le vetture più vendute in Italia. Il Marchio prevede un ulteriore incremento nei prossimi mesi con l’arrivo della versione a motore turbo 1.2L benzina dotata di cambio manuale a sei marce, che completerà l’offerta insieme alle versioni elettriche e ibride già disponibili.

Nel comparto della micromobilità, Fiat Topolino conferma la propria leadership nel mercato dei quadricicli elettrici leggeri, registrando 207 unità vendute e una quota del 41,2%. Questo risultato rafforza la posizione del marchio come riferimento anche nelle soluzioni di mobilità cittadina compatta e sostenibile.

Sul fronte dei veicoli commerciali, Fiat Professional si distingue per la performance eccezionale con 3.544 immatricolazioni e una quota di mercato del 25,1%, in aumento di 3,1 punti rispetto al 2025. All’interno della gamma, i protagonisti restano i modelli Doblò e Ducato, che occupano rispettivamente il primo e il secondo posto tra i van più venduti in Italia, con 1.407 e 1.175 immatricolazioni. Il Doblò si conferma il punto di riferimento nel segmento dei van compatti, mentre il Ducato, prodotto ad Atessa in Abruzzo, continua a dominare il segmento dei veicoli commerciali di grandi dimensioni.

Con questi risultati, FIAT e Fiat Professional dimostrano una solidità commerciale che rafforza il ruolo del marchio nel panorama automobilistico nazionale. L’anno 2026 si apre dunque con prospettive positive per la casa torinese, che consolida la propria leadership grazie a un mix di modelli innovativi, strategie orientate alla sostenibilità e una rete di produzione radicata sul territorio italiano.