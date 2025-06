FIAT è il partner principale del concerto “Torino is Fantastic” con Shaggy e una line-up stellare

FIAT si prepara a brillare nel cuore di Torino come main partner del concerto “Torino is Fantastic”, un evento dedicato alla celebrazione del Santo Patrono della città che si terrà il 24 giugno in Piazza Vittorio Veneto. In un’atmosfera gioiosa, i torinesi potranno godere di una serata indimenticabile caratterizzata da un’esplosione di musica ed energia.

L’evento vedrà la partecipazione speciale di Shaggy, che celebra il 30° anniversario del suo successo mondiale “Boombastic”. Il celebre artista del reggae, riconosciuto a livello internazionale per le sue vendite record, ha recentemente pubblicato una nuova versione della hit, “Boombastic (Fantastic)”, con un video in cui compare la Fiat Grande Panda. “Grazie a questa partnership con FIAT, l’icona del reggae si unisce all’evento celebrativo, accanto non solo al marchio, ma alla stessa città di Torino.”

La serata vedrà sul palco una line-up stellare di artisti italiani: Alessandra Amoroso, Annalisa, Antonello Venditti, Gianna Nannini, Il Volo, Mahmood e Tananai, insieme ai finalisti del popolare programma televisivo Amici. Un cast musicale di alto livello, sotto la conduzione del noto presentatore Gerry Scotti, che sarà affiancato dalla partecipazione della cantante Noemi. L’evento verrà inoltre trasmesso su Canale 5 nei giorni successivi, permettendo a un pubblico ancora più ampio di viverne le emozioni.

L’ingresso all’evento è gratuito, previa registrazione online fino all’esaurimento dei posti. Il concerto culminerà con un suggestivo spettacolo pirotecnico, offrendo così un’esperienza unica e coinvolgente per tutti i partecipanti.

Questo evento, organizzato da Friends & Partners, leader italiano nell’organizzazione di concerti ed eventi dal vivo, non solo celebra un’importante tradizione cittadina, ma consolida anche il profondo legame tra FIAT e la città di Torino, una relazione storica basata su valori condivisi e orientata verso un futuro luminoso.