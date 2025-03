Fiat e Spotify collaborano per lanciare la “Playlist della Felicità” per la nuova Grande Panda

FIAT sceglie Spotify, la piattaforma di streaming audio leader a livello mondiale, per portare avanti la sua rivoluzionaria campagna di lancio della nuova Grande Panda, l’auto ufficiale della felicità. Un connubio perfetto tra musica e motori, che ha emozionato il pubblico italiano durante la serata finale del Festival di Sanremo, quando in anteprima è stato trasmesso lo spot della nuova family mover FIAT sulle note della celebre canzone “Felicità” di Al Bano.

Questa innovativa partnership conferma ancora una volta il forte legame di FIAT con la musica, una passione che affonda le radici nella cultura italiana. Per la prima volta, oltre 15 milioni di utenti italiani potranno accedere alla propria Playlist della Felicità, personalizzata in base ai loro gusti musicali. Sarà sufficiente collegarsi da mobile al link dedicato per generare una playlist esclusiva, trasformando ogni viaggio in un’esperienza indimenticabile, accompagnata dalla musica preferita di ciascun automobilista.

Grazie alla sua sconfinata libreria musicale, Spotify si conferma il partner ideale per questo ambizioso progetto. L’obiettivo è chiaro: celebrare la grande tradizione della canzone italiana e arricchire ulteriormente l’esperienza di guida a bordo della nuova Grande Panda. Un’auto che non è solo un mezzo di trasporto, ma un vero e proprio spazio di emozioni, in grado di far sentire ogni passeggero “a casa”, ovunque si trovi, con una colonna sonora perfettamente sincronizzata con le sue emozioni e i suoi ricordi.

Negli anni, FIAT ha saputo fondere sapientemente il mondo dei motori con quello della musica, dando vita a collaborazioni iconiche. Dall’inedito connubio con Andrea Bocelli, che ha caratterizzato il lancio della Fiat 500e “La Prima by Bocelli”, all’omaggio a Domenico Modugno, con la Fiat 600 Hybrid sulle note di “Tu si ‘na cosa grande”, fino alla recente emozione suscitata dallo spot di fine 2024, che ha visto protagonista la poesia di Roberto Vecchioni e Alfa con “Sogna ragazzo sogna”.

La musica è un linguaggio universale, capace di suscitare emozioni profonde e indimenticabili, proprio come la nuova Grande Panda. Ispirata al modello iconico degli anni ’80, questa vettura incarna i valori di felicità, semplicità e accessibilità, con un design solido e distintivo che la proietta verso il futuro. Tra le innovazioni più interessanti spicca il cavo di ricarica integrato e retrattile, una novità assoluta nel mondo delle auto elettriche.

Disponibile in versione ibrida ed elettrica, la nuova Grande Panda sarà nelle concessionarie italiane alla fine del mese, pronta per essere ammirata e testata su strada. Con maneggevolezza impareggiabile, prestazioni eccellenti e un comfort superiore, questa vettura si candida a diventare la compagna perfetta per chi vuole viaggiare all’insegna della felicità.