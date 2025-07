FIAT infiamma l’estate italiana con “Beach Like a Deejay”

FIAT, in collaborazione con Radio Deejay, torna a essere protagonista dell’estate italiana grazie all’evento itinerante “Beach Like a Deejay”. Questo tour estivo si svolge in alcune delle spiagge più iconiche d’Italia, trasformandole in grandi feste a cielo aperto per quattro weekend consecutivi. “

L’evento ha preso il via il 27 giugno a Rimini, supportato da Diba, e ha proseguito a Trani dal 4 al 6 luglio con il coinvolgimento di Maldarizzi. Le prossime tappe includeranno Viareggio, dall’11 al 13 luglio, con il concessionario Generalauto e Jesolo dal 18 al 20 luglio, accompagnato da Campello. Quattro appuntamenti che celebrano la libertà estiva, la condivisione e la mobilità sostenibile.

In ogni tappa, FIAT allestisce uno stand “Life is Pandastic”, posizionato accanto al main stage e animato da hostess e attività in spiaggia. In questo spazio vivace e interattivo, il pubblico può esplorare le ultime novità del marchio, tra cui la Nuova Grande Panda e la Topolino Dolcevita Vilebrequin Collector’s Edition. La nuova Panda, simbolo dell’evoluzione del marchio, è disponibile in versione ibrida o elettrica, con un design ispirato agli anni ’80, ma reinterpretato in chiave moderna. Accanto a lei, la microcar Topolino si distingue per la sua guida elettrica e l’autonomia fino a 75 km, ideale per la mobilità urbana leggera.

Durante la giornata, lo stand FIAT propone test drive per chi vuole provare su strada i nuovi modelli. Non manca la FIAT Lounge, un’area relax in riva al mare per godersi l’atmosfera dinamica del tour. In ciascuna città, i concessionari locali giocano un ruolo fondamentale, gestendo l’esposizione delle vetture e l’organizzazione dei test drive.