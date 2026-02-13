Connect with us

Motori

FIAT lancia la nuova Topolino Corallo: più colore, più allegria e una gamma più estesa

Published

Fiat presenta la nuova Topolino Corallo, un aggiornamento che porta una ventata di colore e tecnologia al quadriciclo elettrico che ha conquistato le strade europee. Il modello, simbolo di una mobilità urbana leggera, sostenibile e divertente, debutta con due importanti novità: il nuovo e brillante colore Corallo e un quadro strumenti digitale completamente rivisto.

Il nuovo colore Corallo rappresenta una tonalità calda e ottimista, che si affianca all’amato Verde Vita per dare vita a una gamma più ricca e vivace. È una scelta estetica che vuole celebrare l’identità italiana di Fiat, da sempre sinonimo di colore e leggerezza. Due colori, due personalità, accomunate dallo stesso spirito allegro e solare che contraddistingue la Topolino.

L’altro grande aggiornamento riguarda il quadro strumenti digitale, ora più grande e leggibile. Lo schermo passa da 3,5 a 5,7 pollici, con una superficie di visualizzazione totale di 8,3 pollici. La grafica è stata semplificata, rendendo l’esperienza di guida più intuitiva e contemporanea. Si tratta di un miglioramento che riflette l’attenzione di Fiat alla user experience, anche nei veicoli di dimensioni compatte.

Nel 2025, Topolino ha rafforzato la propria leadership nel mercato europeo dei quadricicli, raggiungendo una quota del 20%, e in Italia è diventata la numero uno del segmento elettrico leggero con quasi 4.000 immatricolazioni e una quota del 40%. Questi risultati confermano la centralità del modello nella strategia di mobilità urbana del gruppo Stellantis.

Le ragioni del successo sono evidenti: un design compatto e funzionale, un’anima 100% elettrica e costi di gestione contenuti. Con una lunghezza di soli 2,53 metri, una velocità massima di 45 km/h e un’autonomia fino a 75 km, la Topolino è pensata per adattarsi perfettamente al ritmo della città. La ricarica domestica semplice e l’accesso gratuito alle ZTL la rendono una soluzione ideale per gli spostamenti quotidiani.

L’abitacolo sorprende per lo spazio e la luminosità, grazie ai sedili sfalsati e alle ampie superfici vetrate che creano un ambiente arioso e accogliente. Ogni dettaglio è studiato per trasmettere una sensazione di comfort e positività, coerente con lo spirito del progetto.

In occasione del lancio, Fiat propone la nuova Topolino Corallo a un prezzo promozionale di 7.650 euro, grazie al supporto e al finanziamento di Stellantis Financial Services Italia. L’offerta è valida fino al 28 febbraio 2026 e include condizioni vantaggiose per chi sceglie la formula con finanziamento.

Il 13 febbraio, alla vigilia di San Valentino, Fiat celebra così un nuovo capitolo nella storia di questo piccolo grande veicolo che continua a diffondere buonumore per le strade europee. Con la Topolino Corallo, il marchio torinese conferma la sua vocazione a rendere la mobilità cittadina più semplice, sostenibile e… sorridente.

