FIAT per le imprese: al via gli ordini delle versioni Business di Grande Panda Hybrid e 600 Hybrid

FIAT annuncia l’apertura degli ordini per le nuove versioni Business di Grande Panda Hybrid e 600 Hybrid, due vetture progettate per rispondere alle esigenze di aziende e professionisti che cercano un connubio ideale tra stile italiano, tecnologia avanzata e funzionalità pensate per il mondo del lavoro. Queste nuove versioni ibride si distinguono per un equipaggiamento specifico e vantaggiose formule di Noleggio a Lungo Termine (NLT).

Entrambi i modelli sono equipaggiati con un efficiente motore turbo da 1,2 litri da 110 CV, supportato da una batteria Li-ion da 48 volt e da una trasmissione automatica a doppia frizione a 6 marce che integra un motore elettrico da 21 kW, l’inverter e l’unità centrale della trasmissione. Questa sinergia garantisce massima efficienza, affidabilità e un’esperienza di guida fluida e, in determinate condizioni, anche in modalità completamente elettrica. La semplicità di guida è garantita dalla configurazione a due soli pedali, ideale per la mobilità aziendale quotidiana, riducendo lo stress e ottimizzando consumi ed emissioni.

Grande Panda Hybrid Business: connettività e innovazione per il lavoro

La Grande Panda Hybrid Business deriva dall’allestimento ICON, arricchendosi di ulteriori contenuti focalizzati su connettività e comfort. Mantenendo il design distintivo della Grande Panda, inclusi gli iconici fari LED PXL, questa versione Business integra un avanzato sistema di infotainment con schermo da 10,25” con navigazione integrata di serie, assicurando una guida sempre connessa e sicura. Tra le dotazioni standard spiccano il pratico caricabatterie wireless per smartphone, il climatizzatore automatico e i sensori di parcheggio anteriori e posteriori con telecamera, elementi essenziali per i professionisti. Completano l’equipaggiamento i tergicristalli anteriori automatici con sensore pioggia, una porta USB-C anteriore e due porte USB-C posteriori con ricarica rapida. La Grande Panda Hybrid Business è ulteriormente personalizzabile con il Pack Style ed è disponibile in tutti i colori della gamma.

Fiat 600 Hybrid Business: versatilità e tecnologia al servizio delle aziende

Basata sulla versione 600 Hybrid da 110 CV, la 600 Hybrid Business si presenta come la soluzione ideale per chi cerca un’auto efficiente, spaziosa e tecnologicamente avanzata. La sua versatilità e la ricca dotazione di serie, che include i contenuti del Pack Comfort, la rendono perfetta per ogni esigenza professionale. Tra le dotazioni di serie più rilevanti troviamo l’avviamento Keyless Go, il navigatore integrato, il climatizzatore automatico, i sensori di parcheggio a 8 vie con telecamera, il caricabatterie wireless per smartphone e il bracciolo centrale con vano portaoggetti. Il sistema audio a sei altoparlanti garantisce un’esperienza sonora di alta qualità, mentre la radio da 10” con navigatore integrato e doppia presa USB assicura la massima connettività. Il Traffic Sign Information, il freno a mano elettronico e il Passive Entry con Keyless Go migliorano ulteriormente la sicurezza e la praticità. La presenza di un cargo box e del Tunnel Pad Cover ottimizza lo spazio interno per le esigenze lavorative. La combinazione di bassi costi di esercizio e un equipaggiamento completo rende la 600 Hybrid Business una scelta interessante nel panorama delle auto aziendali. Anche la 600 Hybrid Business è personalizzabile con il Pack Style ed è disponibile in tutte le colorazioni del modello.