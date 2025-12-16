FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE arriva su Nintendo Switch 2 e Xbox: disponibile ora la demo gratuita

Square Enix ha annunciato il rilascio della demo gratuita di FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE, l’edizione espansa del pluripremiato titolo del 2020, ora disponibile per Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S e Xbox su PC grazie al supporto Xbox Play Anywhere. I giocatori potranno trasferire i propri dati di salvataggio dalla demo al gioco completo, il cui lancio è previsto per il 22 gennaio 2026.

La demo include l’iconico capitolo iniziale del gioco, in cui il mercenario Cloud Strife e il gruppo di resistenza Avalanche tentano di distruggere un reattore Mako che alimenta la metropoli distopica di Midgar. L’impresa li trascina in una lotta globale contro la Shinra Electric Power Company, in una storia che deciderà il destino dell’intero pianeta. Chi porterà i dati salvati dalla demo nel gioco completo riceverà i bonus “Revival Earrings” e “Survival Set”.

A partire da oggi è possibile prenotare FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE con interessanti contenuti esclusivi. Per un periodo limitato, chi effettuerà il pre-ordine digitale su Switch 2 o sulle piattaforme Xbox riceverà in omaggio l’edizione originale di FINAL FANTASY VII. Gli utenti Xbox potranno accedervi immediatamente dopo l’acquisto, mentre i giocatori su Switch 2 potranno iniziare a giocare dal 22 gennaio 2026. Questa offerta sarà valida fino al 31 gennaio 2026.

Chi opterà per la versione fisica su Nintendo Switch 2 riceverà invece un Magic: The Gathering–FINAL FANTASY Play Booster, disponibile in quantità limitata e contenente 15 carte assortite casualmente.

Descritta come “un ideale punto di partenza per i nuovi giocatori e una rinascita spettacolare per i fan di lunga data”, questa edizione rimane fedele allo spirito dell’originale pur offrendo una grafica e un gameplay completamente rinnovati. Square Enix parla di “una rielaborazione cinematografica ed emozionante che unisce tecnologia di ultima generazione e una narrazione forte”, con un combat system strategico e visivamente mozzafiato, pensato per coinvolgere tanto i veterani quanto i neofiti della saga.

FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE include anche FF7R EPISODE INTERmission, il capitolo aggiuntivo che ha come protagonista Yuffie Kisaragi, la ninja di Wutai impegnata in una missione segreta a Midgar durante gli eventi del gioco base.

Secondo Square Enix, il rilascio su Nintendo e Xbox rappresenta un passo importante nella strategia del publisher di “portare i propri giochi a un pubblico sempre più ampio nel mondo”. L’intera trilogia del remake di FINAL FANTASY VII è destinata ad arrivare anche su Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S, PlayStation 5 e PC. Il terzo e ultimo capitolo, definito come la “culminazione di tutto”, è già in sviluppo.

FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE sarà disponibile dal 22 gennaio 2026 per Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S e Xbox su PC.