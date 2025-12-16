Connect with us

Hi, what are you looking for?

Giochi

FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE arriva su Nintendo Switch 2 e Xbox: disponibile ora la demo gratuita

Published

Square Enix ha annunciato il rilascio della demo gratuita di FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE, l’edizione espansa del pluripremiato titolo del 2020, ora disponibile per Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S e Xbox su PC grazie al supporto Xbox Play Anywhere. I giocatori potranno trasferire i propri dati di salvataggio dalla demo al gioco completo, il cui lancio è previsto per il 22 gennaio 2026.

La demo include l’iconico capitolo iniziale del gioco, in cui il mercenario Cloud Strife e il gruppo di resistenza Avalanche tentano di distruggere un reattore Mako che alimenta la metropoli distopica di Midgar. L’impresa li trascina in una lotta globale contro la Shinra Electric Power Company, in una storia che deciderà il destino dell’intero pianeta. Chi porterà i dati salvati dalla demo nel gioco completo riceverà i bonus “Revival Earrings” e “Survival Set”.

A partire da oggi è possibile prenotare FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE con interessanti contenuti esclusivi. Per un periodo limitato, chi effettuerà il pre-ordine digitale su Switch 2 o sulle piattaforme Xbox riceverà in omaggio l’edizione originale di FINAL FANTASY VII. Gli utenti Xbox potranno accedervi immediatamente dopo l’acquisto, mentre i giocatori su Switch 2 potranno iniziare a giocare dal 22 gennaio 2026. Questa offerta sarà valida fino al 31 gennaio 2026.

Chi opterà per la versione fisica su Nintendo Switch 2 riceverà invece un Magic: The Gathering–FINAL FANTASY Play Booster, disponibile in quantità limitata e contenente 15 carte assortite casualmente.

Descritta come “un ideale punto di partenza per i nuovi giocatori e una rinascita spettacolare per i fan di lunga data”, questa edizione rimane fedele allo spirito dell’originale pur offrendo una grafica e un gameplay completamente rinnovati. Square Enix parla di “una rielaborazione cinematografica ed emozionante che unisce tecnologia di ultima generazione e una narrazione forte”, con un combat system strategico e visivamente mozzafiato, pensato per coinvolgere tanto i veterani quanto i neofiti della saga.

FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE include anche FF7R EPISODE INTERmission, il capitolo aggiuntivo che ha come protagonista Yuffie Kisaragi, la ninja di Wutai impegnata in una missione segreta a Midgar durante gli eventi del gioco base.

Secondo Square Enix, il rilascio su Nintendo e Xbox rappresenta un passo importante nella strategia del publisher di “portare i propri giochi a un pubblico sempre più ampio nel mondo”. L’intera trilogia del remake di FINAL FANTASY VII è destinata ad arrivare anche su Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S, PlayStation 5 e PC. Il terzo e ultimo capitolo, definito come la “culminazione di tutto”, è già in sviluppo.

FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE sarà disponibile dal 22 gennaio 2026 per Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S e Xbox su PC.

In this article:, , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Giochi

Leggende Pokémon: Z‑A – Megadimensione introduce MegaZeraora, la nuova e potente MegaEvoluzione

Spettacolo

CHIELLO per la prima volta è in gara al Festival di Sanremo 2026

Test

Suzuki Swift Hybrid 1.2 Top: la nostra prova su strada

Motori

Stellantis accelera sulla guida automatizzata con il progetto europeo Hi‑Drive

Spettacolo

FABRI FIBRA: in partenza domani il tour nei Superclub italiani

Tecnologia

Samsung porta oltre 6.000 display sulla “Star of the Seas”, la nave da crociera più grande al mondo

Test

Mazda CX-80: la nostra prova su strada

Spettacolo

Jungle Julia debutta con “Vespro”: un doppio episodio tra corpo e oscurità

Giochi

MegaLucario Z debutta in Leggende Pokémon: Z‑A – Megadimensione

Spettacolo

Carolina Benvenga incanta il web con “La Canzone del Natale”

Spettacolo

X Factor 2025: rob, DELIA, PierC ed eroCaddeo in finale

Spettacolo

X Factor: PierC esce con “Neve Sporca”: un dialogo sincero con il bambino che è stato

Giochi

EA SPORTS FC 26: svelati i Classic XI Team e il ritorno dello Showcase gratuito

Spettacolo

NIUIORCHERUBINI: il nuovo album di Jovanotti nato in sei giorni a New York e fuori da ogni schema

Sport

Francesca Michielin dà voce all’inno della FITP: “Di Campo in Campo”

Spettacolo

ROMEO SANTOS e PRINCE ROYCE: è uscito oggi “BETTER LATE THAN NEVER”

Spettacolo

X Factor 2025: la semifinale con l’orchestra e una doppia eliminazione

Motori

Nuova Jeep Compass: tecnologia, comfort e potenza per una rivoluzione nel segmento C‑SUV

Spettacolo

GEMITAIZ: annuncia oggi l’uscita del suo nuovo album “ELSEWHERE”

Spettacolo

MILANO MUSIC WEEK: il programma di domani, giovedì 20 novembre
arte moderna europea Roma Ara Pacis

Società

Impressionismo ed Oltre. Da Detroit all’Ara Pacis cinquantadue capolavori dell’arte moderna europea

Spettacolo

Laura Pausini annuncia “Io Canto 2” e un nuovo tour mondiale dal 2026 al 2027

Motori

XPENG Italia rinnova la partnership con Electrip: wallbox e 3.000 kWh inclusi con G6 e G9 MY26

Società

“Realpolitik” torna su Retequattro: politica, sicurezza e overtourism al centro della puntata

Spettacolo

Mimmo Locasciulli celebra 50 anni di carriera con il gran finale del tour “Dove lo sguardo si perde”

Società

Suzuki e Fraglia Vela Riva insieme per la Giornata Ecologica del Lago di Garda

Spettacolo

“LA RIVOLTA DELLA GIOIA”: grande successo per il debutto mondiale dello spettacolo musicale

Spettacolo

“Gomorra – Le Origini”, due anteprime esclusive per i fan a Roma e Napoli

Spettacolo

CLEMENTINO: il 28 dicembre torna a casa per il suo “GRANDE ANIMA LIVE TOUR 2025”

Motori

Triumph presenta le nuove Tracker 400 e Thruxton 400: stile e prestazioni nella gamma Modern Classics

Motori

Suzuki Hayabusa MY2026: l’evoluzione della specie

Motori

L’arte di guidare in inverno secondo Mazda: sicurezza, comfort e tecnologia

Motori

ACI, Green NCAP: i risultati dell’ultima serie di test del 2025

Motori

Suzuki Green Friday 2025: nuovi alberi per rendere Torino più verde

Giochi

FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE arriva su Nintendo Switch 2 e Xbox: disponibile ora la demo gratuita

Società

Pressione fiscale e carovita: “È sempre Cartabianca” affronta le nuove disuguaglianze sociali

Motori

La nuova Nissan LEAF realizza la visione EV36Zero nello stabilimento di Sunderland

Motori

Dacia apre gli ordini per la nuova gamma Jogger

Tecnologia

OPPO Find X9 Series: la nuova frontiera della durata e dell’efficienza energetica

Motori

CUPRA celebra il ritorno del FC Barcelona con “The Road Back Home”
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Giochi

Vegeta (Mini) entra in azione: annunciato il DAIMA Pack Part 2 di DRAGON BALL Z: KAKAROT

BANDAI NAMCO ha annunciato l’arrivo di nuovi contenuti per DRAGON BALL Z: KAKAROT, il celebre action RPG che porta i fan nel cuore della...

20 ore ago

Giochi

Capcom annuncia Mega Man: Dual Override ai The Game Awards 2025

Il leggendario Blue Bomber è pronto a tornare. Capcom ha presentato durante i The Game Awards 2025 Mega Man: Dual Override, il nuovo capitolo...

5 giorni ago

Giochi

Resident Evil Requiem: il ritorno del terrore con Leon S. Kennedy e una nuova eroina

Milano si prepara a diventare di nuovo l’epicentro dell’orrore videoludico grazie a Resident Evil Requiem, il nuovo capitolo della celebre saga di Capcom in...

5 giorni ago

Giochi

Screamer: il leggendario racing di Milestone torna con una data d’uscita e un nuovo story trailer

Milano si prepara a riscoprire una delle saghe più amate del racing arcade. Milestone ha annunciato ufficialmente il ritorno della sua IP più iconica,...

5 giorni ago