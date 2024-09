Flint: Treasure of Oblivion – Il nuovo RPG tattico che conquisterà i gamer

Flint: Treasure of Oblivion è il nuovo gioco RPG tattico che promette di portare i giocatori in un’avventura piratesca avvincente e ricca di sfide. Microids e Savage Level hanno collaborato per creare un’esperienza di gioco unica, che unisce narrativa coinvolgente, esplorazione affascinante e combattimenti tattici avvincenti.

Il terzo making-of di Flint: Treasure of Oblivion si concentra sulle meccaniche di gioco del titolo, svelando le sfide affrontate dallo studio per creare un gameplay autentico e appassionante. I giocatori saranno chiamati a gestire con cura le abilità della ciurma, utilizzando la verticalità e il posizionamento delle unità per emergere vittoriosi nelle battaglie. Ispirato ai giochi da tavolo e di ruolo, il gameplay offre una profondità strategica che coinvolgerà i videogiocatori di ogni livello.

Con una narrativa a fumetti innovativa e suggestiva, Flint: Treasure of Oblivion porta i giocatori in un mondo di pirateria storicamente accurato, arricchito da elementi fantasy che cattureranno l’immaginazione di tutti. L’uso dei fumetti tradizionali come mezzo narrativo conferisce al gioco un’identità unica e coinvolgente.

I giocatori potranno vivere un’epica avventura piratesca, esplorando ambienti mozzafiato dal realismo impressionante, grazie all’Unreal Engine 5. La fedeltà storica nel ricreare il mondo della pirateria, con elementi come la lingua, i costumi e le armi dell’epoca, renderà l’esperienza di gioco ancora più coinvolgente e immersiva.

Il gioco sarà disponibile su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S dal 24 ottobre 2024, e promette di regalare ai videogiocatori un’esperienza straordinaria e indimenticabile.