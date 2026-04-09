“Follow the CUPRA”: sei concerti in Europa per svelare la nuova CUPRA Raval

Un evento internazionale che unisce musica, design e spirito innovativo. CUPRA annuncia un reveal senza precedenti per la presentazione della nuova CUPRA Raval. L’iniziativa, dal titolo “Follow the CUPRA”, coinvolgerà sei città europee – Milano, Barcellona, Madrid, Parigi, Berlino e Manchester – trasformandole nel palcoscenico di un’esperienza immersiva che combina performance musicali e tecnologia.

Durante quest’inedito percorso, una line-up d’eccezione porterà i propri successi in location iconiche delle sei metropoli. Tra gli artisti protagonisti figurano Mahmood, Nathy Peluso, Guitarricadelafuente, Disiz, Kim Petras, Chase & Status e Lancey Foux, nomi di spicco della scena musicale internazionale. A rendere l’esperienza ancora più esclusiva sarà l’esecuzione, in ciascuna tappa, di un brano inedito appositamente realizzato per l’occasione.

“Un reveal senza precedenti: sei concerti nel cuore di altrettante città, con una line-up di artisti d’eccezione, per svelare CUPRA Raval” — così viene descritto l’evento dal marchio, che conferma la propria volontà di intrecciare il mondo dell’auto con quello della cultura e della creatività.

Con “Follow the CUPRA”, il brand punta a consolidare il proprio legame con una generazione urbana, ispirata e anticonvenzionale, offrendo un’esperienza che va oltre la semplice presentazione di un nuovo modello. La Raval, simbolo di audacia e innovazione, verrà dunque svelata non solo come automobile, ma come manifesto di un attitudine: quella di chi ama sfidare le convenzioni e seguire la propria energia.

Questa serie di eventi diffusi rappresenta un nuovo approccio alla comunicazione automobilistica, in cui l’esperienza live e la connessione emotiva con il pubblico diventano parte integrante del racconto di un prodotto. CUPRA si conferma così un marchio che sceglie linguaggi contemporanei per esprimere la propria identità, fondata su performance, stile e passione.

La promessa è quella di un viaggio musicale e sensoriale in sei tappe, dove ogni concerto non sarà solo un’occasione per svelare un’auto, ma per celebrare un modo di vivere basato su energia, libertà e creatività condivisa.