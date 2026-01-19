Francesco De Gregori porta “Rimmel” nei club italiani: un tour intimo per celebrare 50 anni di musica

Francesco De Gregori torna sul palco con un nuovo capitolo del suo tour dedicato a “Rimmel”, l’album che ha segnato la storia della musica italiana e che nel 2025 compie cinquant’anni. Dopo il grande successo dei concerti estivi, culminati all’Arena di Verona, e le tappe nei teatri e nei palasport, il cantautore romano riparte a gennaio 2026 con una serie di date nei club, riportando la sua musica in un’atmosfera più raccolta e diretta.

Il tour, prodotto da Friends & Partners, prenderà il via il 23 gennaio al Vox Club di Nonantola (Modena) e si concluderà il 14 febbraio al Fabrique di Milano. Un itinerario che attraversa l’Italia da nord a sud, passando per Bologna, Senigallia, Livorno, Firenze, Roma, Catania, Molfetta, Napoli, Brescia, Portogruaro, Padova e Venaria Reale.

Ogni appuntamento sarà un’occasione unica per rivivere dal vivo l’intero album “Rimmel” insieme ad altri brani sempre diversi del vasto repertorio di De Gregori, rendendo ogni concerto irripetibile. L’artista sarà accompagnato dalla sua band storica: Primiano Di Biase (direzione artistica, hammond, tastiere e fisarmonica), Carlo Gaudiello (pianoforte), Paolo Giovenchi (chitarre), Cristina Greco (cori), Guido Guglielminetti (basso e contrabbasso), Francesca La Colla (cori), Simone Talone (batteria e percussioni) e Alessandro Valle (chitarra, pedal steel e mandolino).

“Rimmel”, pubblicato nel 1975, è diventato una pietra miliare della musica italiana, con brani indimenticabili come “Pablo”, “Buonanotte Fiorellino” e la stessa “Rimmel”. L’album viene riproposto live integralmente in ogni data, unitamente ad altri brani di Francesco De Gregori sempre diversi, rendendo ogni appuntamento unico.

Il nuovo tour offre quindi la possibilità di riscoprire un classico senza tempo in uno spazio più intimo, dove la connessione tra musicisti e pubblico diventa diretta e spontanea.

In occasione del cinquantesimo anniversario è uscita anche una riedizione speciale di “Rimmel” pubblicata da Sony Music. L’album è disponibile in diverse versioni di alta qualità: LP 180gr Clear, LP 180gr Black (entrambi a 192KHz), CD, CD + 45 giri black, CD + 45 giri picture disc e musicassetta. Il 45 giri ripropone la versione originale del 1975 con i brani “Rimmel” e “Piccola Mela”, mentre per la prima volta l’edizione in vinile include i testi delle canzoni, offrendo ai fan la possibilità di approfondire ancora di più un caposaldo della musica d’autore italiana.

Le prevendite per i concerti del tour “Rimmel nei Club 2026” sono già aperte su Ticketone e nei circuiti abituali. Francesco De Gregori si prepara così a un nuovo viaggio musicale dedicato a uno dei dischi più amati della sua carriera, confermando ancora una volta il suo legame profondo con il pubblico e la capacità di rendere attuale ogni sua parola e ogni sua nota, anche a cinquant’anni di distanza.