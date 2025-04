FREITAG lancia la nuova shopper oversize F260 MIAMI WIDE

FREITAG, il celebre brand svizzero noto per le sue borse in materiali riciclati, espande i confini della classica shopper con la nuova F260 MIAMI WIDE. Questa creazione rappresenta un’evoluzione della silhouette tradizionale, allungandosi non solo in altezza ma soprattutto in larghezza, dando vita a un accessorio audace e fuori dagli schemi.

Pensata per chi vuole distinguersi e dire addio alla monotonia delle borse di massa, la F260 MIAMI WIDE è l’alleata perfetta per trasportare contenuti extralarge senza rinunciare allo stile. Con il suo design oversize, si rivolge agli individualisti che cercano una shopper unica, resistente e dall’estetica inconfondibile, tipica di FREITAG.

A partire dal 2 aprile 2025, questa shopper innovativa sarà disponibile in tutti gli Store FREITAG, presso rivenditori selezionati e online sul sito freitag

Un’occasione imperdibile per chi desidera unire praticità ed esclusività in un unico accessorio dal carattere deciso.