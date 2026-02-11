Connect with us

FULMINACCI annuncia oggi “CALCINACCI”: il suo nuovo album fuori ovunque venerdì 13 marzo

Published

In vista della sua partecipazione alla 76ª edizione del Festival di Sanremo con il brano “Stupida sfortuna”, Fulminacci svela oggi il suo nuovo progetto discografico: “Calcinacci”, in uscita venerdì 13 marzo per Maciste Dischi/Warner Records Italy/Warner Music Italy. Un titolo dal significato profondo, che riflette lo sguardo ironico e lucido del cantautore romano sulle piccole macerie quotidiane della vita.

“Se la vita è fatta di piccole macerie quotidiane, Calcinacci è il modo in cui Fulminacci le osserva, ci ride su e poi prova a ricostruire.” Così viene presentato il nuovo lavoro, un album in cui convivono addii, fughe, desideri mutevoli e relazioni irrisolte. Un mosaico di suoni e parole che racconta l’esistenza con ironia e dolce malinconia, trasformando gli istanti più ordinari in momenti straordinari.

La produzione, curata quasi interamente da Golden Years – che sarà anche direttore d’orchestra dell’artista sul palco dell’Ariston – accompagna un percorso musicale fatto di pop, sfumature elettroniche e momenti acustici. L’unico brano affidato a un diverso produttore è “Nulla di stupefacente”, realizzato da okgiorgio.

Il disco include collaborazioni speciali con Franco126 e Tutti Fenomeni, due artisti che condividono con Fulminacci una sensibilità affine e una visione ironica e poetica del mondo. La loro presenza contribuisce a rendere “Calcinacci” ancora più sfaccettato, senza intaccarne la coerenza stilistica. L’album sarà disponibile in formato CD (standard e autografato) e in doppio vinile (standard e deluxe).

Tra i brani inediti spiccano “Indispensabile”, “Maledetto me”, “Da qualche parte in Italia”, “Fantasia 2000” feat. Franco126, “Mitomani” feat. Tutti Fenomeni, e naturalmente il pezzo sanremese “Stupida sfortuna”.

Durante la serata delle cover del Festival, Fulminacci porterà sul palco una performance inedita insieme a Francesca Fagnani. I due reinterpreteranno “Parole parole”, l’indimenticabile successo di Mina, in una versione che promette di essere sorprendente.

Oltre all’annuncio del nuovo album, Fulminacci ha svelato anche le date del suo prossimo tour nei palasport, il “Palazzacci Tour 2026”, in partenza ad aprile del 2026. Quattro appuntamenti già molto attesi:
9 aprile 2026 – Roma, Palazzo dello Sport
11 aprile 2026 – Napoli, Palapartenope
15 aprile 2026 – Milano, Unipol Forum
18 aprile 2026 – Firenze, Nelson Mandela Forum

I biglietti sono disponibili online e nei punti vendita abituali. Il tour rappresenta una nuova tappa nella crescita artistica di Fulminacci, che negli ultimi anni ha consolidato la sua posizione nel panorama del cantautorato italiano contemporaneo grazie alla sua penna raffinata, all’ironia tagliente e alla capacità di scrivere testi ricchi di autenticità.

Fulminacci, alias Filippo Uttinacci, è nato a Roma nel 1997. Fin dall’esordio con “La Vita Veramente” (certificato oro e vincitore della Targa Tenco 2019 come Opera Prima), si è distinto per originalità e talento, ottenendo riconoscimenti come il Premio Mei e il Premio Rockol come artista dell’anno. Ha poi partecipato al Festival di Sanremo 2021 con “Santa Marinella” (Disco d’Oro) e pubblicato il secondo album “Tante Care Cose”, seguito da un tour di grande successo.

Nel 2023 ha pubblicato il suo terzo lavoro in studio, “Infinito +1” (certificato oro), con brani come “Tutto inutile”, “Ragù” e “Simile”. Il progetto ha confermato la sua maturità artistica, culminata in un grande evento sold out al Palazzo dello Sport di Roma.

Ora, con “Calcinacci” e la nuova avventura sanremese, Fulminacci si prepara a un nuovo capitolo della sua carriera, pronto a raccontare – ancora una volta – la vita nella sua più sorprendente normalità.

