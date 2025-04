GAIA vola al primo posto della classifica e annuncia il tour estivo

La giovane artista italiana Gaia è attualmente al primo posto della classifica Earone con il brano “CHIAMO IO CHIAMI TU“, presentato durante il 75° Festival di Sanremo e diventato la canzone più trasmessa dalle radio italiane. Inoltre, ha annunciato oggi le prime date del suo tour estivo, che seguirà il concerto-evento del 7 maggio al Fabrique di Milano.

Il tour estivo di Gaia partirà da Bitonto (BA) il 25 maggio e passerà per varie città italiane come Livorno, Perugia, Verona, La Spezia e altre ancora, per concludersi il 13 settembre a Cuneo. Durante questo viaggio musicale, Gaia presenterà i brani del suo nuovo album “rosa dei venti”, pubblicato il 21 marzo per Columbia Records/Sony Music Italy.

Il nuovo album di Gaia, “rosa dei venti”, contiene 13 tracce di cui 12 inediti, tra cui il successo “CHIAMO IO CHIAMI TU” prodotto da Zef e Madfingerz. Questo progetto segna il primo lavoro interamente in italiano della cantautrice italo-brasiliana e offre collaborazioni speciali con artisti come Capo Plaza, Guè, Lorenzza e Toquinho. “Il disco apre al suo diario personale e, tra pezzi più intimi e canzoni più energiche, traccia un percorso alla ricerca della bussola interiore”, come dichiarato dalla stessa Gaia.