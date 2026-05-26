Park Chan-wook protagonista a La Milanesiana 2026: due giorni di cinema d'autore a Milano

Il pluripremiato regista sudcoreano Park Chan-wook è protagonista di due attesissimi appuntamenti a Milano nell'ambito della 27esima edizione de La Milanesiana, la rassegna ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi. Il tema di quest'anno, Il desiderio e la legge, offre la cornice ideale per omaggiare un cineasta che ha saputo raccontare come pochi il conflitto tra pulsione e norma nei suoi film intensi e visionari.

Park Chan-wook sarà accolto questa sera al Volvo Studio Milano, alle ore 21.00, dove riceverà il Premio Omaggio al Maestro durante una serata evento alla presenza di Elisabetta Sgarbi e Chiara Angeli, Direttore Commerciale Volvo Car Italia. Seguirà un dialogo con Marco Müller, ex direttore dei principali festival cinematografici italiani, per approfondire l'immaginario e il percorso artistico del regista. La serata si concluderà con la proiezione del cortometraggio "Judgement" (1999), esempio precoce della poetica di Park e della sua capacità di indagare le contraddizioni della società contemporanea.

Il tributo proseguirà domani, 26 maggio, all'Anteo Palazzo del Cinema, a partire dalle 15.00, con una speciale maratona dedicata alla celebre Trilogia della Vendetta, composta dai film "Mr. Vendetta" (2002), "Old Boy" (2003) e "Lady Vendetta" (2005), tra i titoli che hanno affermato lo stile inconfondibile di Park Chan-wook e la sua fama internazionale. In serata, alle 21.30, lo stesso regista insieme a Marco Müller saluterà il pubblico prima della proiezione di "No Other Choice" (2025), il suo film più recente che ha già conquistato nomination ai Golden Globe e una selezione nella shortlist degli Academy Awards.

Park Chan-wook si è imposto sulla scena mondiale grazie a un approccio visivo potente e a un modo non convenzionale di raccontare storie, conquistando riconoscimenti come il Grand Prix per "Old Boy" a Cannes, il Premio della Giuria per "Thirst" e la Miglior Regia per "Decision to Leave". Autore dalla carriera eclettica, ha spaziato tra cinema e serie tv di successo, come "La Tamburina" e "Il simpatizzante". Il suo lavoro più recente, "No Other Choice", è tratto dal romanzo "The Ax" di Donald Westlake, ulteriore testimonianza della sua ricerca stilistica e narrativa.

La Milanesiana, guidata da Elisabetta Sgarbi, festeggia quest'anno la sua 27esima edizione, percorrendo 18 città con oltre 60 appuntamenti, intrecciando letteratura, musica, cinema, scienza, arte, filosofia, teatro, diritto, economia, sport e fumetto. Il desiderio e la legge è il filo conduttore di questa edizione, che si interroga sui confini morali e territoriali, sulla responsabilità e sull'autodisciplina, richiamando la rosa simbolo della manifestazione, dipinta da Franco Battiato e rielaborata da Franco Achilli come sintesi simbolica tra forza creatrice e limite.

L'edizione di quest'anno è dedicata a Daniela Benelli, Dario Salvetti e Giorgio Gosetti, figure care alla storia della rassegna. La Milanesiana prosegue così la sua vocazione di laboratorio culturale e osservatorio sulle grandi questioni del mondo contemporaneo, con il sostegno di importanti partner istituzionali e privati. I biglietti per le proiezioni all'Anteo sono disponibili online, con film in lingua originale e sottotitoli in italiano.