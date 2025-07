Garfield Kart 2 – All You Can Drift: il ritorno del celebre gatto alla guida

Il celebre gatto arancione, Garfield, scambia il suo amato piatto di lasagne con un volante e ritorna in grande stile in Garfield Kart 2 – All You Can Drift. Il nuovo capitolo del divertente gioco di corse sviluppato da Eden Games è pronto a sfrecciare su Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series e PC dal 10 settembre 2025.

Il nuovo trailer, recentemente rilasciato, mostra Garfield e la sua allegra combriccola lanciati in un’avventura su piste di ogni tipo, abbandonando temporaneamente la comodità del divano. Gli appassionati possono prepararsi a tuffarsi in un mondo di caos ad alta velocità, in cui derapate spettacolari e trucchetti ingegnosi saranno all’ordine del giorno. Lancia lasagne, schiva trappole e supera in astuzia i tuoi amici: il fair play non è garantito.

In Garfield Kart 2 – All You Can Drift, i giocatori potranno impersonare otto iconici personaggi dell’universo di Garfield, tra cui Odie e Nermal. Ogni pilota offre un’esperienza unica grazie alle proprie personalità distintive. Il gioco promette, infatti, di far vivere gare intense attraverso sorprendenti universi tematici: dai misteri delle scene poliziesche ai mari tempestosi dei pirati, fino ai polverosi sentieri dei cowboy del vecchio West.

L’azione non si ferma qui. Si possono usare scorciatoie o oggetti bonus per cambiare il corso delle gare e creare momenti indimenticabili con gli amici attraverso le modalità multiplayer locali e online. Con la possibilità di gareggiare fino a otto giocatori online o quattro giocatori in modalità split-screen, Garfield Kart 2 promette di portare con sé serate di puro divertimento e adrenalina.

Inoltre, l’opportunità di personalizzare i propri kart consente ai giocatori di esprimere la propria creatività scegliendo paraurti, ruote, colorazioni e stili. Quindi preparati a sfrecciare sulla pista mostrando i tuoi gusti unici e mettendo in risalto chi è il vero re del circuito.

Garfield Kart 2 – All You Can Drift si preannuncia quindi come un’esperienza di gioco unica e coinvolgente, con uscite già confermate sulle principali piattaforme di gioco.