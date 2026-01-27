GattoToro celebra il suo “Noncompleanno”: il nuovo singolo dal 30 gennaio e un live a Milano

A pochi mesi dall’uscita del suo primo album solista “Quanti amori che ho, nessuno che capisca un accidente”, GattoToro – progetto personale di Gabriele Tura, frontman della band Le Endrigo – torna con un nuovo singolo dal titolo “Noncompleanno”, disponibile da venerdì 30 gennaio su tutte le piattaforme digitali per Woodworm/Universal. L’artista ha scelto di pubblicare il brano proprio nel giorno del suo compleanno, trasformando quella data fino ad oggi evitata in un simbolico punto di ripartenza.

“Noncompleanno” è un brano dal tono ironico, costruito su quattro semplici accordi di pianoforte e sostenuto da un coro di voci amiche. L’atmosfera leggera nasconde però una riflessione più profonda: il confronto tra i sogni giovanili e le disillusioni dell’età adulta. Dopo anni passati a fuggire dalle feste, dagli auguri e da tutto ciò che ruota intorno al proprio giorno di nascita, GattoToro sembra concedersi un momento di accettazione e introspezione, riconoscendo con amarezza che da grandi spesso diventiamo proprio ciò da cui volevamo scappare.

A proposito della sua relazione con il compleanno, l’artista racconta: “Il mio compleanno è il 30 gennaio. Non l’ho mai festeggiato perché mi porto dietro il ricordo di un paio di feste finite male da piccolo e, per anni, non ho detto a nessuno quando fosse perché non so gestire gli auguri e i regali.”

Proprio per rompere questo schema, GattoToro ha deciso di celebrare il singolo con un concerto di compleanno che si terrà il 4 febbraio al Detune di Milano. Un modo ironico e coraggioso per ribaltare un’abitudine radicata e trasformarla in un momento di condivisione con il pubblico.

Dietro GattoToro si cela l’anima cantautorale di Gabriele Tura, che dopo l’esperienza con Le Endrigo – e una fortunata parentesi televisiva a X Factor 2021 – ha intrapreso una strada più personale. Le sue canzoni combinano ironia, schiettezza e un linguaggio immediato, costruito su quattro accordi e tanta verità.

Negli ultimi mesi il progetto ha trovato spazio in diverse collaborazioni e pubblicazioni: dall’EP uscito il 21 ottobre con i brani “Ecco sì, quella lì è stata una cosa stupida” e “Otto piccole bugie (e due grandi)” insieme a NOVE, fino al feat. con Casadilego in “Panino d’idiota”. A dicembre GattoToro ha calcato i principali palchi italiani in apertura ai Fast Animals and Slow Kids, per poi pubblicare singoli come “Anti Anti feat. Le Endrigo”, “Canzone Contro i bambini” e infine l’album “Quanti amori che ho, nessuno che capisca un accidente”.

Con “Noncompleanno”, GattoToro conferma la sua capacità di unire leggerezza e verità, mantenendo intatta quell’attitudine irriverente che lo contraddistingue. Un brano che, pur partendo da un aneddoto personale, parla a chiunque si sia mai sentito fuori posto nel giorno in cui tutti si aspettano di vederlo felice. E questa volta, forse, è arrivato il momento di festeggiare davvero.