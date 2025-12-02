GEOLIER annuncia “081”: il suo nuovo singolo fuori ovunque venerdì 5 dicembre.

GEOLIER è tornato. Dopo il travolgente successo di “Fotografia”, brano interamente in napoletano che ha conquistato il primo posto nelle classifiche di Spotify, Apple Music e YouTube, l’artista annuncia il suo nuovo singolo “081” (Atlantic Records Italy/Warner Music Italy), in uscita venerdì 5 dicembre. Una data che segna il ritorno di uno dei protagonisti assoluti della scena rap italiana, pronto ancora una volta a riaffermare la propria autenticità.

“081” è appartenenza, è Napoli, è la città che ha visto nascere Emanuele e che ancora oggi lo riconosce prima come persona che come artista. Con queste parole viene sintetizzata l’essenza del nuovo brano: un tributo alle origini, un legame viscerale con la propria città e con quella cultura che ha reso Geolier un simbolo di riscatto e verità nel panorama urban nazionale.

A soli 25 anni, Geolier si conferma come uno degli artisti più influenti e rivoluzionari della musica italiana. Ha costruito la propria credibilità attraverso una connessione genuina con il pubblico, dimostrando, canzone dopo canzone, che il successo non deve mai tradire le radici. Con “081”, l’artista torna al rap puro, diretto e reale, riprendendo le sonorità che hanno definito il suo stile e consolidato il suo percorso.

Il nuovo singolo arriva dopo la pubblicazione a sorpresa di “Amen Freestyle” e dopo il successo di “Fotografia”, il primo capitolo ufficiale che anticipa il suo quarto disco. Ogni uscita conferma la sua straordinaria versatilità: un autore capace di spaziare tra registri diversi senza mai perdere autenticità né forza narrativa.

Il 2026 sarà un anno cruciale per Geolier, che si prepara al “GEOLIER STADI 2026”, il suo primo tour negli stadi, prodotto e organizzato da Magellano Concerti. Dopo il trionfo nei palasport con il tour 2025, già tutto esaurito, l’artista rilancia con una serie di date che si annunciano già come eventi imperdibili:

6 giugno – Termoli, Arena del Mare 42° 15° (data zero)

13 giugno – Milano, Stadio San Siro

19 giugno – Roma, Stadio Olimpico

23 giugno – Messina, Stadio Franco Scoglio

26, 27 e 28 giugno – Napoli, Stadio Diego Armando Maradona (tutte sold out).

Tra i numeri che raccontano il fenomeno Geolier spiccano risultati impressionanti: 90 dischi di platino, 38 dischi d’oro, oltre 1,5 miliardi di stream e 468 milioni di visualizzazioni su YouTube. Un successo che va oltre i confini della musica, trasformandolo in un punto di riferimento per l’intera scena urban italiana.

Nel novembre scorso, Geolier ha pubblicato anche il suo primo libro, “Per sempre”, un racconto che ripercorre le tappe più significative del suo percorso umano e artistico. Un progetto che mette in luce l’uomo dietro al personaggio, la persona che Napoli ha visto crescere e che ora restituisce alla città tutto l’amore ricevuto.

Con “081”, Geolier riafferma ancora una volta la propria identità: un ragazzo di Napoli diventato un fenomeno nazionale senza mai rinnegare le proprie origini. Un ritorno potente e sincero, pronto a riportare al centro il legame tra musica, territorio e verità personale.