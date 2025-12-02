Connect with us

Hi, what are you looking for?

ph. Vittorio Cioffi

Spettacolo

GEOLIER annuncia “081”: il suo nuovo singolo fuori ovunque venerdì 5 dicembre.

Published

GEOLIER è tornato. Dopo il travolgente successo di “Fotografia”, brano interamente in napoletano che ha conquistato il primo posto nelle classifiche di Spotify, Apple Music e YouTube, l’artista annuncia il suo nuovo singolo “081” (Atlantic Records Italy/Warner Music Italy), in uscita venerdì 5 dicembre. Una data che segna il ritorno di uno dei protagonisti assoluti della scena rap italiana, pronto ancora una volta a riaffermare la propria autenticità.

“081” è appartenenza, è Napoli, è la città che ha visto nascere Emanuele e che ancora oggi lo riconosce prima come persona che come artista. Con queste parole viene sintetizzata l’essenza del nuovo brano: un tributo alle origini, un legame viscerale con la propria città e con quella cultura che ha reso Geolier un simbolo di riscatto e verità nel panorama urban nazionale.

A soli 25 anni, Geolier si conferma come uno degli artisti più influenti e rivoluzionari della musica italiana. Ha costruito la propria credibilità attraverso una connessione genuina con il pubblico, dimostrando, canzone dopo canzone, che il successo non deve mai tradire le radici. Con “081”, l’artista torna al rap puro, diretto e reale, riprendendo le sonorità che hanno definito il suo stile e consolidato il suo percorso.

Il nuovo singolo arriva dopo la pubblicazione a sorpresa di “Amen Freestyle” e dopo il successo di “Fotografia”, il primo capitolo ufficiale che anticipa il suo quarto disco. Ogni uscita conferma la sua straordinaria versatilità: un autore capace di spaziare tra registri diversi senza mai perdere autenticità né forza narrativa.

Il 2026 sarà un anno cruciale per Geolier, che si prepara al “GEOLIER STADI 2026”, il suo primo tour negli stadi, prodotto e organizzato da Magellano Concerti. Dopo il trionfo nei palasport con il tour 2025, già tutto esaurito, l’artista rilancia con una serie di date che si annunciano già come eventi imperdibili:
6 giugno – Termoli, Arena del Mare 42° 15° (data zero)
13 giugno – Milano, Stadio San Siro
19 giugno – Roma, Stadio Olimpico
23 giugno – Messina, Stadio Franco Scoglio
26, 27 e 28 giugno – Napoli, Stadio Diego Armando Maradona (tutte sold out).

Tra i numeri che raccontano il fenomeno Geolier spiccano risultati impressionanti: 90 dischi di platino, 38 dischi d’oro, oltre 1,5 miliardi di stream e 468 milioni di visualizzazioni su YouTube. Un successo che va oltre i confini della musica, trasformandolo in un punto di riferimento per l’intera scena urban italiana.

Nel novembre scorso, Geolier ha pubblicato anche il suo primo libro, “Per sempre”, un racconto che ripercorre le tappe più significative del suo percorso umano e artistico. Un progetto che mette in luce l’uomo dietro al personaggio, la persona che Napoli ha visto crescere e che ora restituisce alla città tutto l’amore ricevuto.

Con “081”, Geolier riafferma ancora una volta la propria identità: un ragazzo di Napoli diventato un fenomeno nazionale senza mai rinnegare le proprie origini. Un ritorno potente e sincero, pronto a riportare al centro il legame tra musica, territorio e verità personale.

In this article:, , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Spettacolo

NEGRITA: prende il via il “Canzoni per Anni Spietati Tour In Teatro 2025”

Motori

Volkswagen lancia il “Black Month 99”: Polo, Taigo e Nuova T‑Cross a 99 euro al mese

Motori

Piaggio Group conquista EICMA 2025: una raffica di novità per scooter e moto

Spettacolo

NOYZ NARCOS: sta tornando con il nuovo album “FUNNY GAMES”, fuori venerdì il 28 novembre

Motori

Kia svela il PV5 Cargo come pioniere della mobilità sostenibile a Ecomondo 2025

Giochi

AnotheReality presenta 2121 Arcade: VR Bullet Hell. Il corpo è il controller

Motori

Kawasaki Ninja ZX-10R e ZX-10RR 2026: oltre ogni Limite

Motori

Suzuki presenta a EICMA 2025 la nuova SV-7GX

Motori

DFSK amplia la gamma E5 PHEV in Italia con due nuovi allestimenti: Business e Luxury

Motori

Jeep: Avenger è sempre leader del mercato SUV in Italia

Spettacolo

Alice Alison: disponibile in radio e in digitale “JE NE ME VOIS PLUS”

Motori

Alpine A110 R Ultime: l’auto più estrema nella storia del marchio

Motori

Dacia Duster MY26: via agli ordini per i motori Hybrid 155 e Mild Hybrid 140

Giochi

Let’s Sing 2026: la nuova era del karaoke è iniziata

Test

Suzuki Swift Hybrid 1.2 Top: la nostra prova su strada

Motori

Lexus presenta due importanti novità alle Nitto ATP Finals di Torino

Sport

Xiaomi alle Nitto ATP Finals 2025: tecnologia e passione per il grande tennis si incontrano a Torino

Giochi

Leggende Pokémon: Z‑A – Megadimensione introduce MegaZeraora, la nuova e potente MegaEvoluzione

Spettacolo

FABRI FIBRA: in partenza domani il tour nei Superclub italiani

Motori

Continental ridefinisce la performance su due ruote: dal circuito all’avventura con i nuovi ContiSportAttack 5 e TKC 80 2

Motori

Mercato Italia a novembre: ecco tutti i numeri di Toyota

Spettacolo

ATARDE torna dal silenzio del mare con “piccola ostrica”, un viaggio tra fragilità e meraviglia

Motori

Jeep Avenger guida il mercato SUV italiano e conferma la leadership nel 2025

Motori

DS Automobiles lancia le edizioni limitate DS PERFORMANCE Line: design sportivo e intelligenza artificiale

Motori

Leapmotor conquista novembre: record di immatricolazioni e crescita costante in Italia

Spettacolo

GEOLIER annuncia “081”: il suo nuovo singolo fuori ovunque venerdì 5 dicembre.

Motori

BYD: quota record al 2,8%, leader in Italia tra elettrico e ibrido

Motori

FIAT e Fiat Professional guidano il mercato italiano a novembre e nei primi 11 mesi dell’anno

Spettacolo

“80 Buon Compleanno Ivan – Live in Teramo”: un disco celebra l’eredità di Ivan Graziani

Spettacolo

Nayt debutta al Festival di Sanremo 2026

Tecnologia

LG porta in Italia il nuovo proiettore CineBeam S: il cinema 4K entra in casa

Spettacolo

Mannarino annuncia il ritorno live nel 2026: nuove date nei principali festival italiani

Motori

Alfa Romeo celebra il Quadrifoglio con le nuove Giulia e Stelvio “Collezione”

Spettacolo

Annalisa infiamma i palasport con “Ma noi siamo fuoco – Capitolo I”: domani il debutto al PalaSele

Motori

Nuova Mazda CX-5: Google integrato e architettura elettronica evoluta per l’abitacolo del futuro

Spettacolo

Tommaso Paradiso debutta in gara al Festival di Sanremo

Motori

Nuovo SUV Citroën C5 Aircross finalista del Car of the Year 2026 e protagonista a Milano

Spettacolo

CHIELLO per la prima volta è in gara al Festival di Sanremo 2026

Spettacolo

Milva: online il video di “Amore vista pioggia”

Spettacolo

Bong Joon Ho torna alla fantascienza con “Mickey 17”: prima TV su Sky Cinema
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Spettacolo

ATARDE torna dal silenzio del mare con “piccola ostrica”, un viaggio tra fragilità e meraviglia

Un ritorno che si distingue per sensibilità e profondità. ATARDE, pseudonimo di Leonardo Celsi, artista anconetano classe 2001, torna a farsi ascoltare con “piccola...

47 minuti ago

Spettacolo

“80 Buon Compleanno Ivan – Live in Teramo”: un disco celebra l’eredità di Ivan Graziani

Il prossimo 12 dicembre uscirà in digitale, doppio CD e doppio vinile l’album “80 BUON COMPLEANNO IVAN – LIVE IN TERAMO” (Officine Pan Idler...

20 ore ago

Spettacolo

Nayt debutta al Festival di Sanremo 2026

Per la prima volta nella sua carriera, Nayt sarà in gara al Festival di Sanremo, giunto alla 76ª edizione. Un debutto atteso per uno...

20 ore ago

Spettacolo

Mannarino annuncia il ritorno live nel 2026: nuove date nei principali festival italiani

Dopo il successo del suo primo tour internazionale, che lo scorso maggio ha incantato il pubblico europeo, Mannarino si prepara a tornare ad abbracciare...

20 ore ago