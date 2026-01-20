GEOLIER: domina le classifiche con “Tutto è possibile” e pubblica oggi in digitale “AMEN”

Connect with us

A pochi giorni dall’uscita del nuovo e attesissimo album “Tutto è possibile”, Geolier si conferma protagonista assoluto della scena urban italiana. Tutte le tracce del disco occupano infatti le prime sedici posizioni della Top 50 di Spotify, segnando un risultato straordinario che certifica il momento di assoluta centralità dell’artista napoletano.

A grande richiesta, il rapper ha deciso di aggiungere alla tracklist ufficiale il brano “AMEN”, un freestyle pubblicato inizialmente a ottobre sui suoi canali social e accolto con entusiasmo dai fan. L’inserimento del pezzo nel disco è la risposta diretta alle migliaia di richieste arrivate dal pubblico. *“AMEN è un freestyle essenziale e senza filtri: un ritorno all’attitudine più pura, street e consapevole”*, si legge nel comunicato. Il brano racconta fame, identità e visione, completando il progetto con il segno dell’energia delle origini.

“Tutto è possibile” è molto più di un album: è la testimonianza di un percorso, una narrazione che parte dalle strade di Napoli e arriva fino ai palchi più grandi d’Italia. Tra collaborazioni di rilievo figurano Pino Daniele, 50 Cent, Anuel AA, Sfera Ebbasta, ANNA e Kid Yugi, nomi che rendono il disco un ponte tra mondi musicali diversi ma coerenti. L’opera si sviluppa come un diario in cui Geolier affronta temi come la crescita personale, la pressione del successo, le radici e i sogni realizzati, mantenendo Napoli al centro come riferimento emotivo e culturale.

Con l’uscita del nuovo album, Geolier guarda già al futuro e si prepara a un’estate che si preannuncia trionfale. Dopo aver registrato il sold out per tre serate consecutive allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, l’artista annuncia il suo primo grande tour negli stadi italiani: “Geolier Stadi 2026”. Le tappe previste includono Milano (Stadio San Siro, 13 giugno), Roma (Stadio Olimpico, 19 giugno), Messina (Stadio Franco Scoglio, 23 giugno) e la “data zero” a Termoli il 6 giugno. I tre appuntamenti napoletani, in programma il 26, 27 e 28 giugno, sono già andati esauriti.

Quello di Geolier è un successo che si misura con numeri da record: 91 dischi di platino, 39 d’oro, oltre 1,5 miliardi di streaming e quasi mezzo miliardo di visualizzazioni su YouTube. Risultati che confermano non solo la forza della sua musica, ma anche il legame autentico e diretto che l’artista mantiene con il pubblico.

Negli ultimi anni, Geolier ha infranto una serie impressionante di traguardi. È stato il primo rapper ad esibirsi per tre serate consecutive allo Stadio Maradona, ha portato il suo tour “Geolier Live 2025” nei principali palasport italiani tutti sold out e ha concluso l’anno precedente con uno spettacolo all’Arena di Verona. Nel 2024 ha inoltre pubblicato il suo primo libro “Per sempre”, un racconto delle tappe che lo hanno reso una delle voci più rappresentative della nuova generazione musicale.

Con “Tutto è possibile”, Geolier firma un’opera che fonde introspezione e ambizione, mantenendo intatta la sua autenticità. L’aggiunta di “AMEN” segna simbolicamente la chiusura di un cerchio: la fame e la consapevolezza che lo hanno accompagnato fin dall’inizio convivono oggi con la maturità di un artista capace di trasformare ogni traguardo in un punto di partenza.

Per Geolier, nulla è davvero impossibile. “Tutto è possibile” – e lui ne è la prova.

