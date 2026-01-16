Connect with us

Spettacolo

GEOLIER: fuori oggi ovunque “TUTTO È POSSIBILE”, il suo quarto attesissimo disco

Published

Dopo aver dominato le classifiche con successi come “081”, “Fotografia” e “Phantom” insieme a 50 Cent, Geolier torna oggi con il suo quarto attesissimo disco, “Tutto è possibile”, disponibile su tutte le piattaforme digitali per Atlantic Records Italy / Warner Music Italy. Un ritorno che segna una nuova tappa nel percorso dell’artista napoletano, ormai figura di riferimento nella scena urban italiana, capace di fondere realtà sociali, linguaggi e culture in un’unica narrazione.

Il progetto nasce da un episodio dal sapore del destino: il ritrovamento di un brano inedito di Pino Daniele, contenente la frase chiave “tutto è possibile”. Da quella scintilla prende forma un album che diventa manifesto di una crescita personale e artistica. Geolier racconta i contrasti tra successo e vulnerabilità, tra sogni e responsabilità, mettendo a nudo le complessità di chi è partito dal basso per arrivare ai vertici.

“Tutto è possibile” è un viaggio musicale che abbatte confini e genera contaminazioni inedite. Tra gli ospiti, oltre al duetto virtuale con Pino Daniele, figurano nomi internazionali come 50 Cent e Anuel AA, insieme a protagonisti dell’urban italiano come Sfera Ebbasta, ANNA e Kid Yugi. Sedici tracce che uniscono mondi lontani, in cui Napoli rimane sempre presente come voce e identità viva. La città non è solo sfondo, ma parte integrante del racconto: madre, ferita e rifugio.

Nel disco emerge una nuova maturità emotiva. L’amore, da rabbia e mancanza, diventa presenza e scelta consapevole. Anche nelle sonorità più malinconiche si percepisce una luce nuova, una forza che protegge invece di ferire. È un Geolier più introspectivo, ma anche consapevole della responsabilità che il successo porta con sé. “Non possiamo sapere cosa accadrà domani, e anche ciò che sembra irraggiungibile può succedere”: questa la visione che attraversa tutto l’album, rendendo il titolo una dichiarazione di fiducia e possibilità.

E le possibilità non mancano nemmeno sul fronte live. Dopo aver segnato record storici con tre sold out consecutivi allo Stadio Diego Armando Maradona, Geolier si prepara alla prossima sfida: il “GEOLIER STADI 2026”. Il tour, prodotto da Magellano Concerti, partirà il 6 giugno da Termoli (data zero all’Arena del Mare 42° 15°) e proseguirà con tappe negli stadi più iconici d’Italia: il 13 giugno a Milano (Stadio San Siro), il 19 giugno a Roma (Stadio Olimpico), il 23 giugno a Messina (Stadio Franco Scoglio), per poi chiudere con tre imperdibili serate sold out a Napoli il 26, 27 e 28 giugno 2026.

Un traguardo che conferma la forza di un artista che in soli pochi anni ha collezionato 91 dischi di platino, 39 dischi d’oro, oltre 1,5 miliardi di streaming e più di 468 milioni di visualizzazioni su YouTube. Numeri che raccontano un fenomeno musicale e culturale senza precedenti, nato dalle periferie e arrivato ai grandi stadi, senza mai dimenticare le proprie radici.

Nel 2024 l’artista aveva pubblicato il suo primo libro “Per sempre”, mentre il 2025 lo ha visto protagonista di un tour completamente sold out nei palasport e all’Arena di Verona. Ora, con “Tutto è possibile”, Geolier apre un nuovo capitolo fatto di ambizione e autenticità. Un progetto che, come recita il comunicato, “non si limita a confermarlo un top player ma continua a ridefinire il suo ruolo nella scena”.

Con questo nuovo lavoro, Geolier racconta la maturazione di un artista che, pur consapevole della propria grandezza, resta legato alla sua strada, alla gente e ai sogni che lo hanno mosso fin dagli inizi. Perché per lui — e per chi lo segue — davvero tutto è possibile.

