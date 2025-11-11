Germi’n’Jazz porta a Milano il suono delle isole con gli Sketches of Islands

Dopo il successo della prima serata con i Soundz Around, Germi’n’Jazz torna giovedì 13 novembre alle 21.00 con un nuovo appuntamento dal vivo al Germi di Milano, lo spazio fondato da Manuel Agnelli nel 2019 e oggi considerato una delle fucine più vivaci di sperimentazione musicale in Italia. Il secondo incontro della rassegna ideata da Agnelli insieme a Paolo Fresu vedrà protagonista il progetto Sketches of Islands, un quartetto che attraverserà sonoramente il Mediterraneo portando sul palco il calore e le sfumature dell’area insulare.

Il gruppo, formato da Rino Cirinnà (sax soprano), Seby Burgio (pianoforte e tastiere), Francesco Puglisi (basso elettrico) e Tony Arco (batteria), propone un viaggio musicale che parte dalla Sicilia per esplorare le isole del Mediterraneo. Le melodie e i ritmi evocano colori, tradizioni e atmosfere in un intreccio tra passato e presente, ispirandosi alla forma della “Suite”.

La rassegna nasce da un’idea di Altrove Agenzia di Luca Zoccheddu e unisce due anime creative complementari: da un lato, quella milanese di Germi LdC, che fin dalla sua nascita si distingue per l’incontro tra musica, letteratura e arti; dall’altro, quella di INSULAE LAB, progetto di Paolo Fresu e dell’Associazione Time in Jazz che promuove una visione mediterranea e inclusiva della musica.

In quattro anni INSULAE LAB ha coinvolto oltre 400 musicisti, creando produzioni che fondono jazz, elettronica, arti visive e tradizione mediterranea. L’obiettivo è costruire un “continente musicale” aperto alla sperimentazione e al dialogo tra culture diverse. Proprio questo spirito è al centro della collaborazione con Germi, laboratorio artistico urbano votato alla contaminazione tra linguaggi.

Nel presentare il progetto, Fresu sottolinea: “Dargli voce fuori dalla realtà insulare e farlo in un luogo di sperimentazione e di confronto è per noi il poter dare forma alla vocazione dell’apertura e del dialogo che mai deve mancare nella società e nella musica.”

Allo stesso modo, Agnelli evidenzia la filosofia che guida la rassegna: “Nasce con l’idea di contaminazione creativa che ci ha sempre contraddistinto: portare i generi fuori dagli steccati mentali, aprirsi al dialogo con altri linguaggi e con le nuove generazioni. Grazie alla supervisione di Paolo Fresu, da ottobre a dicembre il Germi ospita tre inediti appuntamenti jazz dal vivo con ospiti di rilievo internazionale, in un contesto accessibile anche a un pubblico giovane.”

Germi’n’Jazz rappresenta così molto più di una semplice serie di concerti: è un luogo d’incontro in cui l’identità mediterranea si riflette nello spirito cosmopolita di Milano, in equilibrio tra tradizione e innovazione.