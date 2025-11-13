Gianluca Grignani celebra 30 anni di “Destinazione Paradiso” con un’edizione speciale

Dal 5 dicembre 2025 i fan di Gianluca Grignani potranno rivivere uno dei capitoli più amati della musica italiana. “Destinazione Paradiso”, l’album che nel 1995 segnò l’esordio di un giovane artista capace di dare voce a un’intera generazione, torna nei negozi in una nuova edizione celebrativa per il 30° anniversario.

Un viaggio nei ricordi, nelle emozioni e nel tempo che ha reso il disco un punto fermo della storia musicale italiana. Questa nuova versione, curata nei minimi dettagli, sarà disponibile in sei formati complessivi, tra la versione italiana e quella spagnola “Destino Paraiso”.

L’edizione speciale uscirà in tre principali formati per ciascuna lingua. Il vinile standard gatefold offrirà ai collezionisti un poster esclusivo e un booklet di otto pagine con foto inedite. Il CD digipack conterrà un booklet di sedici pagine che raccoglie immagini mai viste e racconti che svelano aneddoti e dettagli della nascita dell’album. Infine, per i fan più appassionati, sarà disponibile un vinile in edizione limitata e numerata, corredato da booklet, poster autografato e da un esclusivo 7” con la versione demo di “Falco a metà”, intitolata “Libera le ali”, insieme alla versione strumentale. Materiale raro che permette di entrare nel cuore creativo dell’artista e scoprire la genesi di uno dei suoi brani più iconici.

Chi sceglierà di acquistare la versione speciale del vinile sullo store online dedicato avrà inoltre la possibilità di incontrare Gianluca Grignani, in un momento di condivisione pensato per legare ancora di più l’artista al suo pubblico.

“Il 30° anniversario di ‘Destinazione Paradiso’ non è solo una celebrazione, è un invito a ricordare e a lasciarsi trasportare ancora una volta dalla forza della musica”. In queste parole risuona l’essenza del progetto, che non vuole essere solo una ristampa, ma un viaggio emotivo attraverso memorie e melodie intramontabili.

Gianluca Grignani ha condiviso anche un sentimento personale legato a questa iniziativa. “Sono davvero felice di quello che abbiamo costruito per celebrare i 30 anni del mio primo album. Rimettere mano ai ricordi, riascoltare quelle emozioni, rivivere certi momenti insieme a voi… mi ha scosso e fatto sorridere, come quando ritrovi una vecchia foto. Tra le tante cose, ho voluto farvi un regalo speciale: la prima versione inedita di ‘Falco a metà’, che allora si chiamava ‘Libera le ali’. È come un frammento di me di trent’anni fa, puro e imperfetto, ma pieno di quella voglia di volare che non mi ha mai lasciato. Sono curioso di sapere cosa ne pensate, davvero.”

Ma le sorprese non finiscono qui. In concomitanza con questa celebrazione, Grignani ha annunciato l’arrivo del suo prossimo lavoro discografico: “Ad aprile uscirà il mio nuovo album: ‘Verde smeraldo… Residui di rock’n’roll’. Un titolo che dice già tutto – un colore, un suono, una storia. Il resto, come sempre, lo farete voi.”

Due progetti che dialogano tra passato e futuro, unendo nostalgia e rinnovata energia creativa. Con la ristampa di “Destinazione Paradiso” e il nuovo album in pubblicazione nel 2025, Gianluca Grignani si conferma una delle voci più autentiche e longeve della musica italiana, capace di attraversare le generazioni mantenendo intatta la propria verità artistica.

Dal 5 dicembre, dunque, “Destinazione Paradiso” tornerà a far parte delle nostre vite, per ricordare che certe emozioni non invecchiano mai.