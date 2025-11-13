Connect with us

Hi, what are you looking for?

Spettacolo

Gianluca Grignani celebra 30 anni di “Destinazione Paradiso” con un’edizione speciale

Published

Dal 5 dicembre 2025 i fan di Gianluca Grignani potranno rivivere uno dei capitoli più amati della musica italiana. “Destinazione Paradiso”, l’album che nel 1995 segnò l’esordio di un giovane artista capace di dare voce a un’intera generazione, torna nei negozi in una nuova edizione celebrativa per il 30° anniversario.

Un viaggio nei ricordi, nelle emozioni e nel tempo che ha reso il disco un punto fermo della storia musicale italiana. Questa nuova versione, curata nei minimi dettagli, sarà disponibile in sei formati complessivi, tra la versione italiana e quella spagnola “Destino Paraiso”.

L’edizione speciale uscirà in tre principali formati per ciascuna lingua. Il vinile standard gatefold offrirà ai collezionisti un poster esclusivo e un booklet di otto pagine con foto inedite. Il CD digipack conterrà un booklet di sedici pagine che raccoglie immagini mai viste e racconti che svelano aneddoti e dettagli della nascita dell’album. Infine, per i fan più appassionati, sarà disponibile un vinile in edizione limitata e numerata, corredato da booklet, poster autografato e da un esclusivo 7” con la versione demo di “Falco a metà”, intitolata “Libera le ali”, insieme alla versione strumentale. Materiale raro che permette di entrare nel cuore creativo dell’artista e scoprire la genesi di uno dei suoi brani più iconici.

Chi sceglierà di acquistare la versione speciale del vinile sullo store online dedicato avrà inoltre la possibilità di incontrare Gianluca Grignani, in un momento di condivisione pensato per legare ancora di più l’artista al suo pubblico.

“Il 30° anniversario di ‘Destinazione Paradiso’ non è solo una celebrazione, è un invito a ricordare e a lasciarsi trasportare ancora una volta dalla forza della musica”. In queste parole risuona l’essenza del progetto, che non vuole essere solo una ristampa, ma un viaggio emotivo attraverso memorie e melodie intramontabili.

Gianluca Grignani ha condiviso anche un sentimento personale legato a questa iniziativa. “Sono davvero felice di quello che abbiamo costruito per celebrare i 30 anni del mio primo album. Rimettere mano ai ricordi, riascoltare quelle emozioni, rivivere certi momenti insieme a voi… mi ha scosso e fatto sorridere, come quando ritrovi una vecchia foto. Tra le tante cose, ho voluto farvi un regalo speciale: la prima versione inedita di ‘Falco a metà’, che allora si chiamava ‘Libera le ali’. È come un frammento di me di trent’anni fa, puro e imperfetto, ma pieno di quella voglia di volare che non mi ha mai lasciato. Sono curioso di sapere cosa ne pensate, davvero.”

Ma le sorprese non finiscono qui. In concomitanza con questa celebrazione, Grignani ha annunciato l’arrivo del suo prossimo lavoro discografico: “Ad aprile uscirà il mio nuovo album: ‘Verde smeraldo… Residui di rock’n’roll’. Un titolo che dice già tutto – un colore, un suono, una storia. Il resto, come sempre, lo farete voi.”

Due progetti che dialogano tra passato e futuro, unendo nostalgia e rinnovata energia creativa. Con la ristampa di “Destinazione Paradiso” e il nuovo album in pubblicazione nel 2025, Gianluca Grignani si conferma una delle voci più autentiche e longeve della musica italiana, capace di attraversare le generazioni mantenendo intatta la propria verità artistica.

Dal 5 dicembre, dunque, “Destinazione Paradiso” tornerà a far parte delle nostre vite, per ricordare che certe emozioni non invecchiano mai.

In this article:, , , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Motori

Michelin lancia i nuovi CrossClimate 3 e CrossClimate 3 Sport: prestazioni e sicurezza tutto l’anno

Spettacolo

NEGRITA: prende il via il “Canzoni per Anni Spietati Tour In Teatro 2025”
Petra Terza Stagione chiude con successo

Spettacolo

Petra, l’eroina imperfetta che parla a tutti noi. E’ un trionfo, il miglior titolo del 2025 per Sky Cinema

Focus

Chicco lancia “In viaggio sicuri”: un impegno condiviso per la sicurezza dei bambini in auto

Moda

Blauer e Pirelli lanciano la capsule collection urban che unisce stile e innovazione

Test

Hyundai Kona EV: la nostra prova su strada

Motori

Lexus presenta due importanti novità alle Nitto ATP Finals di Torino

Moda

Honda svela la sua collezione di abbigliamento in anteprima ad EICMA 2025

Spettacolo

NOYZ NARCOS: sta tornando con il nuovo album “FUNNY GAMES”, fuori venerdì il 28 novembre

Tecnologia

HONOR e BYD: una partnership strategica per rivoluzionare la mobilità intelligente basata sull’ AI
NEGRAMARO Eboli

Spettacolo

Il PalaSele esplode per i Negramaro: il tour 2025 debutta in Campania

Sport

Xiaomi alle Nitto ATP Finals 2025: tecnologia e passione per il grande tennis si incontrano a Torino

Moda

Vans e Travis Barker: una collaborazione esplosiva per una collezione iconica

Motori

Pirelli e Porsche: un’alleanza tra tradizione e innovazione per le auto classiche

Motori

Volkswagen Touareg Final Edition: l’ultimo capitolo per l’iconico SUV di lusso

Moda

Levi’s x NIGO x Nike: una collaborazione senza precedenti

Motori

Yamaha presenta la nuova Ténéré 700 World Raid 2026

Spettacolo

Eros Ramazzotti conquista Amsterdam con spettacoli sold-out e un nuovo album in arrivo

Motori

La nuova Nissan LEAF arriva sulle strade europee

Giochi

Turtle Beach lancia il RIFFMASTER Wireless Guitar Controller per Nintendo Switch

Moda

Google Pixel e Golden Goose insieme per portare l’AI negli store di tutto il mondo

Motori

“Design the Future”: Audi guida la rivoluzione dell’essenzialità

Motori

Renault presenta il nuovo Trafic E-Tech Electric e le soluzioni “Converted by Renault” a Solutrans 2025

Spettacolo

GIPSY KINGS: sabato 15 il Premio alla Carriera a PABLO REYES

Motori

ASSOGOMMA: dal 15 novembre scatta l’obbligo di pneumatici invernali

Spettacolo

Gianluca Grignani celebra 30 anni di “Destinazione Paradiso” con un’edizione speciale

Società

Gardaland SEA LIFE Aquarium celebra la Giornata della Gentilezza con squali e coralli LEGO

Spettacolo

Apple Music celebra il Natale con la nuova playlist “Cover dei canti di Natale 2025”

Sport

Kia presenta il progetto “Game. Set. Kia.”

Società

“Dritto e Rovescio” torna questa sera: sicurezza, economia e il caso di Garlasco al centro del dibattito

Moda

WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO x PYRENEX: una collaborazione tra avanguardia e tradizione

Giochi

Octopath Traveler 0: disponibile la demo gratuita su tutte le piattaforme

Spettacolo

Eros Ramazzotti e Alicia Keys insieme per “L’aurora”

Moda

Vans lancia le nuove Old Skool 36 Pearlized: eleganza ribelle tra perle e cristalli

Motori

Audi presenta la monoposto R26 Concept: il futuro del marchio entra in Formula 1

Motori

Volkswagen Golf GTI EDITION 50: la GTI più potente di sempre arriva in Italia

Motori

BYD consegna la flotta ufficiale all’Inter e presenta la nuova SEALION 7 INTER EDITION

Spettacolo

Nikon annuncia la partnership con il Filmmaker Festival e presenta la nuova Nikon ZR

Spettacolo

Marilyn Manson torna in Italia: il “Reverendo” sarà tra gli headliner del Rock in Roma 2025

Motori

Peugeot Polygon Concept: il futuro del piacere di guida prende forma
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Spettacolo

GIPSY KINGS: sabato 15 il Premio alla Carriera a PABLO REYES

Il prossimo 15 novembre, Pablo Reyes, membro fondatore dei leggendari Gipsy Kings, riceverà un Premio Speciale alla Carriera durante la 22ª edizione del Montecarlo...

44 minuti ago

Spettacolo

Apple Music celebra il Natale con la nuova playlist “Cover dei canti di Natale 2025”

Apple Music accoglie le feste natalizie con una proposta musicale esclusiva: la playlist “Cover dei canti di Natale 2025”, una raccolta di brani reinterpretati...

1 ora ago

Spettacolo

Eros Ramazzotti e Alicia Keys insieme per “L’aurora”

Eros Ramazzotti sorprende ancora una volta i fan annunciando la collaborazione con una delle più grandi artiste della scena musicale mondiale. Alicia Keys, superstar...

2 ore ago

Spettacolo

Nikon annuncia la partnership con il Filmmaker Festival e presenta la nuova Nikon ZR

Nikon rafforza il suo legame con il mondo del cinema grazie a una nuova collaborazione con il Filmmaker Festival – Festival Internazionale di Cinema,...

20 ore ago