Gianluca Grignani torna dal vivo con “Verde Smeraldo – Residui di Rock’n’Roll”

Cresce l’attesa per il ritorno sul palco di Gianluca Grignani, una delle voci più autentiche e originali della musica italiana. L’artista sarà protagonista di due concerti speciali dal titolo “Verde Smeraldo – Residui di Rock’n’Roll”: il 25 maggio 2026 all’Alcatraz di Milano e il 27 maggio 2026 all’Atlantico di Roma. Due appuntamenti pensati per celebrare una carriera trentennale segnata da creatività, energia e spirito rock.

In questi live, Grignani ripercorrerà la propria storia musicale attraverso i brani che lo hanno reso un punto di riferimento per più generazioni. In scaletta ci saranno infatti le canzoni che hanno segnato la sua carriera e la musica italiana, oltre ai nuovi inediti che faranno parte del prossimo album, attualmente in lavorazione. “Verde Smeraldo – Residui di Rock’n’Roll” sarà quindi non solo un viaggio nei ricordi, ma anche un ponte verso il futuro artistico del cantautore.

Gianluca Grignani porterà sul palco quella forza interpretativa e quella grinta che da sempre lo contraddistinguono, offrendo al pubblico la possibilità di vivere un’esperienza intensa e sincera. I due club che ospiteranno i concerti – Alcatraz a Milano e Atlantico a Roma – garantiranno un’atmosfera intima e diretta, ideale per ritrovare il contatto tra l’artista e i suoi fan, in un contesto dove la musica e le emozioni saranno protagoniste assolute.

Con oltre 5 milioni di dischi venduti e quasi 6 milioni e mezzo di ascoltatori mensili su Spotify, Grignani conferma il suo status di cantautore di culto della scena italiana. Il ritorno ai live è accompagnato da una collaborazione dal forte valore simbolico: la produzione e l’organizzazione dei concerti sono affidate a Trident Music, la stessa agenzia che nel 1996 curò il suo primo tour, “Fabbrica di plastica tour”. Dopo trent’anni, la rinnovata partnership sancisce un nuovo capitolo nella carriera dell’artista, segnando una continuità con le sue origini e un rilancio verso nuove sonorità e prospettive.

I biglietti per i concerti di Milano e Roma sono già disponibili in prevendita sui principali circuiti. Una doppia data che si preannuncia come un imperdibile appuntamento per i fan e per tutti gli amanti del rock italiano, un’occasione per riscoprire dal vivo la magia e la sensibilità di un artista capace, ancora oggi, di reinventarsi senza perdere la propria identità.