Gianna Nannini celebra 50 anni di carriera: nel 2026 il grande concerto “GiannaGold” al Waldbühne di Berlino

A cinquant’anni dal suo esordio discografico, Gianna Nannini torna a sorprendere i fan con un progetto che unisce memoria, energia e futuro. L’artista senese annuncia “GiannaGold – 1976/2026 The 50 Years Album Celebration”, un lungo percorso celebrativo che avrà inizio con un unico, imponente concerto-evento nel 2026.

Sabato 19 settembre 2026 la rocker italiana salirà sul leggendario palco del Waldbühne di Berlino, uno dei più prestigiosi anfiteatri europei, già teatro di storici show della musica internazionale. Sarà un rock show sinfonico capace di intrecciare i grandi successi che hanno definito la sua carriera e nuove pagine musicali che aprono la prossima fase del suo percorso artistico.

La Nannini torna così in un luogo simbolo per lei e per la musica europea: dopo l’epocale concerto del 1988, l’artista realizza il sogno di riportare la sua inconfondibile grinta in una cornice che ha ospitato alcuni dei nomi più importanti del panorama rock mondiale. Come si legge nel comunicato, “sarà uno speciale rock show sinfonico a celebrazione di una carriera costellata di incredibili successi, che segna l’inizio della collaborazione tra l’artista e Vivo Concerti”.

Un ritorno attesissimo, che segue oltre trenta spettacoli sold out tra Italia, Germania e Svizzera tra il 2024 e il 2025, confermando la straordinaria vitalità della cantante. Ma l’occasione non è solo celebrativa: “GiannaGold” rappresenta anche l’inizio di una nuova fase creativa, in vista della pubblicazione di inediti e della rinnovata collaborazione con Universal Music.

Il progetto, curato in partnership con Vivo Concerti e FKP Scorpio, dà appuntamento a Berlino per quello che sarà l’unico grande concerto del 2026 di Gianna Nannini. L’evento aspira a diventare una vera e propria esperienza culturale e musicale, un tributo alla carriera della rocker italiana che da mezzo secolo rappresenta un punto di riferimento del rock europeo.

I biglietti saranno disponibili in diverse fasi di vendita: una presale esclusiva per il fanclub aprirà mercoledì 11 febbraio 2026 alle ore 10:00, seguita da una presale Eventim venerdì 13 febbraio 2026 sempre alle ore 10:00. La vendita generale inizierà lunedì 16 febbraio 2026 alle ore 10:00 sui principali circuiti di biglietteria autorizzati.

Con GiannaGold, Gianna Nannini celebra le sue radici e rilancia la propria storia artistica con la forza di sempre. Un’unica data, un evento irripetibile, un’emozione che promette di restare impressa nella memoria collettiva di chi ama la musica e il rock autentico.