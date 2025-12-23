Gilberto Gil torna in Italia: due concerti per celebrare oltre 60 anni di carriera

Dopo tre anni di assenza dal nostro Paese, Gilberto Gil, autentica leggenda della musica brasiliana, torna in Italia con il progetto “Gilberto Gil in Concert”. Due date imperdibili – il 6 aprile a Roma, all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone (Sala Santa Cecilia), e l’8 aprile a Milano, all’Alcatraz – celebreranno oltre sessant’anni di una carriera straordinaria che ha cambiato per sempre il volto della musica contemporanea.

Considerato uno dei grandi innovatori del suono brasiliano, Gilberto Gil è riuscito a fondere la samba, la bossa nova e il movimento tropicalista con influenze internazionali, ottenendo uno stile unico, riconoscibile e ricco di profondità culturale. Le sue canzoni, portatrici di melodie coinvolgenti e testi che raccontano la storia e l’anima del Brasile, hanno conquistato il pubblico di tutto il mondo e lo hanno consacrato tra i più influenti artisti della scena globale.

Attualmente impegnato nel tour brasiliano “Tempo Rei”, sold out in ogni tappa, Gil sarà accompagnato in questo nuovo viaggio italiano da una superband familiare composta dai suoi figli e nipoti: Bem Gil (voce, chitarra, basso), Jose Gil (voce, batteria), João Gil (voce, chitarra, basso) e Flor Gil (voce, tastiera). Un ensemble che aggiunge un valore emotivo e musicale particolare a ogni esibizione, trasformando il concerto in una vera celebrazione intergenerazionale.

L’artista ripercorrerà sul palco le tappe più significative della sua carriera, proponendo alcuni dei brani che hanno segnato il suo percorso artistico e personale, in uno spettacolo che unisce passato, presente e futuro della musica brasiliana. Energia, eleganza e spiritualità si mescoleranno in una performance che promette di essere intensa e coinvolgente.

Gilberto Gil stesso sintetizza la sua filosofia con parole che racchiudono l’essenza del suo lungo cammino artistico: «Ho sempre saputo che la musica era il mio linguaggio. E che la musica mi avrebbe fatto conoscere il mondo, e portato a scoprire nuovi territori, perché il mio è sempre stato il linguaggio della terra e del cielo».

Le due date italiane, prodotte e organizzate da Intersuoni BMU in collaborazione con Bass Culture – e, per Roma, anche con la Fondazione Musica per Roma – rappresentano un’occasione unica per riascoltare dal vivo un artista che ha saputo coniugare tradizione e modernità, mantenendo intatta la sua autenticità e la sua forza poetica.

Gilberto Gil in Concert non è solo un ritorno: è una celebrazione della musica come linguaggio universale, capace di unire generazioni e culture diverse nel segno del ritmo, della passione e della libertà creativa. Per chi ama la grande musica, aprile segna un appuntamento da non perdere.