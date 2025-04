Gillette: “Bomber vs King Winter Edition” per promuovere l’accessibilità nello sport

Il marchio Gillette si è recentemente impegnato in un’iniziativa volta a rendere lo sport più accessibile per tutti. L’evento denominato “Bomber vs King Winter Edition” ha visto i protagonisti Bobo Vieri e Alessandro Cattelan sfidarsi sul ghiaccio del Palasesto di Milano insieme a un gruppo di influencer, il tutto a supporto del progetto “La Neve Non Fa Distinzioni”.

Quest’ultima è un’iniziativa curata da Lo Spirito di Stella ETS che mira ad ampliare l’accesso agli sport invernali per tutti, donando una spinta positiva e significativa nel mondo dello sport. In particolare, Gillette ha contribuito con una donazione di €35.000 per finanziare un progetto di avviamento allo sci in diverse regioni italiane, offrendo ai giovani con disabilità l’opportunità di vivere esperienze sportive uniche.

“Gillette è dedicata a promuovere valori di collaborazione, perseveranza e rispetto attraverso eventi come Bomber vs King, creando connessioni autentiche e incoraggiando le persone a superare le sfide.” – Franco Boano, Italy Gillette Country Manager

L’evento ha visto i due team contrapposti, il “Team Bomber” (rasato) e il “Team King” (con barba), guidati rispettivamente da Christian Vieri e Alessandro Cattelan, affiancati da atleti olimpici e paralimpici di curling. Insieme a celebrità e content creator, hanno dato vita a una spettacolare partita di curling, supportata dalla voce iconica di Pierluigi Pardo.

“Sono onorato di far parte di un evento che incarna i valori di unità e perseveranza che Gillette sostiene. ‘Bomber vs King Winter Edition’ è un momento per celebrare la passione per lo sport e il modo in cui unisce le persone, abbattendo barriere e ispirando le future generazioni.” ha dichiarato Bobo Vieri.

Un importante focus dell’iniziativa è stato quello di dimostrare che i limiti percepiti possono essere superati con determinazione e supporto, trasmettendo un messaggio di inclusività, empowerment e condivisione. Il vero potere dello sport risiede nel suo impatto trasformativo, nel costruire fiducia e nel unire comunità diverse attraverso esperienze condivise.

“La sfida Bomber vs King è un momento di grande valore, dimostrando come lo sport possa aiutare ad abbattere le barriere e unire le persone. Tuttavia, il messaggio dell’evento di oggi va oltre questo momento.” – Andrea Stella, Presidente de Lo Spirito di Stella ETS

Attraverso la sua iniziativa, Gillette ha rinnovato il suo impegno nell’ambito dell’accessibilità nello sport, confermando il suo ruolo nel promuovere valori di collaborazione, perseveranza e rispetto. Con l’obiettivo di rendere lo sport accessibile a tutti, si apre una nuova prospettiva per il mondo degli sport invernali e per la promozione di un ambiente inclusivo e positivo per tutti.