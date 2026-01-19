Connect with us

Hi, what are you looking for?

Spettacolo

Gio Evan: nuovo album live, tour “Extra Terrestre” ed Evanland 2026

Published

Dopo un anno di grandi successi, Gio Evan inaugura il 2026 con una serie di progetti che confermano la sua natura poliedrica e la sua inesauribile creatività. A partire dal 6 febbraio, sarà disponibile in digitale “L’Affine del mondo live”, l’album registrato durante l’omonimo tour teatrale che ha attraversato venti tra i principali teatri italiani, registrando il tutto esaurito e oltre ventimila spettatori.

Il nuovo lavoro raccoglie l’energia e l’essenza delle sue performance dal vivo. L’album intreccia poesia e canzone in un unico percorso narrativo, restituendo al pubblico la connessione profonda tra artista e platea che caratterizza lo stile inconfondibile di Evan. Scrittura, filosofia ed emozione si fondono in un linguaggio semplice ma mai banale, capace di trasmettere la forza e la delicatezza dell’incontro umano.

Ma le novità non finiscono qui. A marzo l’artista volerà a Londra, dove il 22 marzo si esibirà all’Islington Assembly Hall, evento che segna un nuovo passo nel suo percorso internazionale. Poi, dal 20 giugno, prenderà il via da Villa Ada di Roma il tour estivo “Extra Terrestre”, descritto come musicale, comico e spirituale. Lo spettacolo, prodotto da Friends & Partners, affronta temi attuali come la tendenza all’accumulo e l’allontanamento dall’essenziale, in un viaggio che spazia tra introspezione e leggerezza.

Fra le prime date annunciate del tour figurano il 25 giugno al Magnolia di Milano, il 2 luglio al Parco delle Caserme Rosse di Bologna, il 4 luglio al Castello di Villafranca di Verona e il 5 luglio al Parco della Certosa di Collegno.

Grande attesa anche per la quinta edizione di Evanland, il festival internazionale del mondo interiore ideato da Gio Evan, che torna ad Assisi il 25 e 26 luglio. L’evento, ospitato all’interno della rassegna Riverock e sostenuto da Rai Radio Tutta Italiana e Rai Isoradio, viene descritto come “un raduno dei buoni” o “la terza pace mondiale”, e si propone come spazio di incontro dedicato alla gentilezza, alla crescita personale e alla consapevolezza.

Per l’edizione 2026 sono stati annunciati ospiti di rilievo: Cisco e gli ex Modena City Ramblers festeggeranno i trent’anni de La grande famiglia, accompagnati dai loro brani più amati. Nella stessa giornata si esibirà Montoya, artista colombiano che mescola elettronica e folk latino-americano. Il giorno successivo, il 26 luglio, sarà la volta di Valerio Lundini e i Vazzanikki, pronti a travolgere il pubblico con ironia, improvvisazione e un sound che unisce rock’n’roll, swing e surf.

Oltre alla musica, Gio Evan torna anche alla letteratura. Dal 31 marzo sarà in libreria il nuovo romanzo “La gioia è un duro lavoro”, edito da Feltrinelli. L’autore affronta il tema della perdita della madre in una narrazione sospesa tra sogno e realtà, intrecciando dolore e spiritualità in un racconto di ricerca e rinascita.

Scrittore, poeta, filosofo, umorista, performer e cantautore, Gio Evan è una delle figure più originali della scena italiana contemporanea. Dopo anni trascorsi in viaggio tra India, Sudamerica ed Europa, ha costruito un percorso artistico riconoscibile, capace di unire parola e musica, leggerezza e profondità. Dalla partecipazione al Festival di Sanremo con “Arnica” fino alle esperienze internazionali come il Sziget Festival di Budapest e il FIMU di Belfort, il suo percorso testimonia una continua evoluzione.

Con “L’Affine del mondo live”, il tour “Extra Terrestre” e la nuova edizione di Evanland, il 2026 si preannuncia come un anno di nuove esplorazioni per l’artista che da sempre trasforma emozioni, parole e suoni in poesia contemporanea.

In this article:, ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Spettacolo

Steve Hackett torna in Italia nel 2026: annunciato “The Best Of Genesis & Solo Gems Italian Tour” con cinque date

Spettacolo

“Quarta Repubblica”: sgombero di Askatasuna e il caso della “famiglia nel bosco” al centro della puntata

Spettacolo

MasterChef Italia: la “Golden Mystery Box” apre le sfide natalizie

Spettacolo

Claudio Baglioni chiude il “GrandTour LA VITA È ADESSO” con un concerto-evento a Torino

Spettacolo

Gilberto Gil torna in Italia: due concerti per celebrare oltre 60 anni di carriera

Motori

Nissan Qashqai e-POWER protagonista della We Run Rome 2025

Motori

Hyundai i20 MY2026: la compatta si rinnova con più tecnologia

Spettacolo

PLANET FUNK: il 16 gennaio esce il nuovo album BLOOOM

Sport

Il Viaggio della Fiamma Olimpica fa tappa negli stabilimenti italiani di Stellantis

Spettacolo

Mara Maionchi: tra ironia, pigrizia e ricordi di una carriera unica a “Casa Perfetta 2”

Tecnologia

Hyundai Motor Group presenta al CES 2026 la sua strategia di robotica basata sull’AI

Motori

Yamaha investe nel talento dei giovani tecnici con la Yamaha BLU CRU Technical School

Motori

2025 da record per Stellantis Heritage: dieci anni di passione e cultura automobilistica

Motori

BYD celebra il traguardo dei 15 milioni di veicoli a nuova energia prodotti

Tecnologia

Bosch porta l’intelligenza artificiale nel cockpit: anteprima mondiale al CES 2026

Motori

Lancia accende Bruxelles: il ritorno HF tra rally, performance e futuro

Motori

Renault Filante Record 2025: oltre 1.000 km in meno di 10 ore con un consumo record

Senza categoria

Peugeot celebra il cinema francese: eleganza, innovazione ed emozione

Spettacolo

Luca Carboni nuovo headliner al Lake Sound Park 2026 di Cernobbio

Senza categoria

Pirelli: il sistema Cyber Tyre premiato in tutto il mondo

Spettacolo

Francesco De Gregori porta “Rimmel” nei club italiani: un tour intimo per celebrare 50 anni di musica

Moda

OTW by Vans x Parra: l’iconica Old Skool 36 di Vans viene reinterpretata da Parra

Motori

Leasys leader in Italia nel noleggio a lungo termine

Motori

Kia Italia sceglie Lorenzo Musetti come nuovo Ambassador

Spettacolo

Marco Masini torna con “Perfetto Imperfetto”: il nuovo album in uscita il 6 marzo

Spettacolo

Totti e Ventola ad “Aperitotti”: calcio, amicizia e verità tra ricordi e VAR

Motori

Škoda Auto chiude il 2025 in forte crescita: oltre 1 milione di consegne e terzo brand in Europa

Moda

PDPAOLA lancia le nuove collane Signature Initials per San Valentino

Motori

BYD estende a otto anni o 250.000 km la garanzia delle Blade Battery

Motori

SC01: la supercar elettrica prodotta in Italia arriva nel 2026

Motori

DR Automobiles Groupe chiude il 2025 da record: oltre 34 mila auto vendute e fatturato a 1,3 miliardi di euro

Spettacolo

“Euphoria 3”: la nuova stagione dell’acclamata serie HBO debutta il 13 aprile 2026

Tecnologia

Samsung trasforma il Blue Monday in un’esperienza di luce e colore

Moda

“Dreams Ain’t for Dreamers”: la nuova capsule di BSMT e Propaganda celebra chi trasforma i sogni in realtà

Turismo

San Valentino tra le Dolomiti: una fuga romantica negli chalet privati di Eirl Dolomites Retreat Sappada

Spettacolo

Gilberto Gil torna in Italia: due concerti per celebrare 60 anni di carriera

Giochi

Resident Evil Requiem: azione e terrore si fondono in un nuovo capitolo rivoluzionario
PINK-FLOYD - POMPEII

Spettacolo

“Pink Floyd at Pompeii – MCMLXXII”: il ritorno in 4K dell’iconico film concerto

Motori

Peugeot 308 e 308 SW: “Il Leone sta arrivando” con la nuova campagna Kittens

Motori

DS Automobiles diventa title partner del Team France di SailGP
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Spettacolo

Francesco De Gregori porta “Rimmel” nei club italiani: un tour intimo per celebrare 50 anni di musica

Francesco De Gregori torna sul palco con un nuovo capitolo del suo tour dedicato a “Rimmel”, l’album che ha segnato la storia della musica...

15 ore ago

Spettacolo

Marco Masini torna con “Perfetto Imperfetto”: il nuovo album in uscita il 6 marzo

Il 2026 segna un nuovo inizio per Marco Masini, che torna con il suo tredicesimo album in studio “Perfetto Imperfetto”, in uscita il 6...

18 ore ago

Spettacolo

Totti e Ventola ad “Aperitotti”: calcio, amicizia e verità tra ricordi e VAR

Nel nuovo episodio di “Aperitotti”, il format di infotainment targato Betsson.Sport, Francesco Totti e Nicola Ventola si ritrovano per un dialogo autentico, tra ricordi...

18 ore ago

Spettacolo

“Euphoria 3”: la nuova stagione dell’acclamata serie HBO debutta il 13 aprile 2026

La tanto attesa terza stagione di “Euphoria”, la serie drammatica HBO Original che ha ridefinito l’immaginario televisivo contemporaneo, sta per arrivare. Creata, scritta e...

21 ore ago