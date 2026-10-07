Giovanni Falcone nuovo Managing Director di Peugeot Italia: focus su innovazione ed elettrificazione

Giovanni Falcone assume la responsabilità di Managing Director di Peugeot Italia all'interno dell'organizzazione Stellantis Italia, portando una vasta esperienza nel settore automotive. Il manager, laureato in Economia presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca e con una lunga carriera nel Gruppo PSA, è riconosciuto per il suo percorso tra marketing, vendite e customer experience.



Prima dell'attuale incarico Falcone ha ricoperto ruoli chiave in Peugeot e Citroën, tra cui quello di Managing Director di Citroën Italia dove ha guidato il marchio in un periodo di profondo rinnovamento e crescita, gestendo con successo il lancio della nuova Citroën C3.



Nel nuovo ruolo, Falcone avrà la missione di consolidare ed elevare la posizione e l'immagine del Leone in Italia, puntando su innovazione tecnologica, elettrificazione e attenzione alla qualità dell'esperienza cliente. Particolare importanza sarà data alla collaborazione con la rete dei concessionari, considerata strategica per lo sviluppo commerciale e per rafforzare la relazione con gli utenti.



Il percorso professionale di Falcone ha attraversato incarichi crescenti nel marketing, passando da Product Manager a Direttore Marketing, e un'intensa esperienza nel settore vendite come Zone Manager e Direttore Regionale vetture e veicoli commerciali per il Centro-Sud Italia. Ha inoltre curato la qualità Sales & After Sales delle filiali italiane di Citroën e Peugeot, sviluppando una solida visione sui processi che interessano i clienti dall'acquisto all'assistenza.



Assumere la guida di Peugeot Italia rappresenta per me un grande orgoglio e una responsabilità importante. Ritrovo un Brand che ho nel cuore e conosco profondamente e che mi ha accompagnato nel mio percorso professionale. Insieme alla squadra Peugeot e alla rete dei concessionari, imprenditori di grande capacità manageriale e commerciale, lavoreremo per rafforzare ulteriormente la presenza e l'immagine del Leone in Italia, offrendo ai clienti prodotti, tecnologie e servizi capaci di coniugare piacere di guida, design ed eccellenza destinata a durare, ha dichiarato Giovanni Falcone.



Peugeot presenta oggi la gamma di veicoli elettrici più ampia tra i marchi europei generalisti, coprendo ogni esigenza dal cliente privato al business. Con una presenza globale in oltre 140 paesi e quasi 1,1 milioni di veicoli venduti nel 2024, l'azienda si distingue per carisma francese, tecnologie all'avanguardia e attenzione all'ambiente. Il marchio punta sulla transizione energetica grazie a una gamma di 12 modelli elettrificati e su una forte garanzia a tutela dei clienti, oltre a iniziative per educare le nuove generazioni alla sostenibilità. La passione di Peugeot per l'innovazione trova applicazione anche nelle competizioni internazionali, con la 9X8 Hypercar impegnata nel campionato mondiale Endurance.