Spettacolo

Giovanni Lindo Ferretti torna in scena con “Percuotendo. In cadenza”

Published

Parte il 14 febbraio dall’Arena del Sole di Bologna il nuovo progetto teatrale di Giovanni Lindo Ferretti, intitolato “Percuotendo. In cadenza”. Dopo l’unica rappresentazione di “Moltitudine in cadenza, percuotendo” al Teatro Olimpico di Vicenza, l’artista torna con uno spettacolo completamente rinnovato e itinerante, che toccherà dieci tra i principali teatri italiani.

L’opera nasce in un momento di passaggio, tra le due tournée dei CCCP, e rappresenta per Ferretti un ritorno alle origini, un viaggio che intreccia parola, suono e canto in un equilibrio unico. “Percuotendo. In cadenza” racconta il percorso dell’autore attraverso la dimensione pubblica dei palchi e quella privata della vita tra i monti, fondendo poesia, musica e introspezione.

Sul palcoscenico, insieme a Ferretti, ci saranno Simone Beneventi alle percussioni e Luca Alfonso Rossi alle corde, protagonisti di una trama sonora che accompagna, sostiene e talvolta sovrasta la voce narrativa dell’artista. Le canzoni, riarrangiate e reinterpretate per strumenti a percussione e a corda, si caricano di nuovi significati, diventando la colonna sonora di un racconto personale che si fa universale.

“La Lettura diventa poesia che diventa canzone per aprire alla musica che cresce fino a tornare poesia e poi… si ricomincia”, dichiara Giovanni Lindo Ferretti, definendo così la natura circolare e viva del suo nuovo percorso artistico.

Il tour prevede dieci appuntamenti: Bologna (14 febbraio, Arena del Sole), Roma (16 febbraio, Auditorium Parco della Musica), Vicenza (23 febbraio, Teatro Comunale), Trento (28 febbraio, Auditorium Santa Chiara), Firenze (2 marzo, Teatro Verdi), Torino (13 marzo, Teatro Colosseo), Udine (29 marzo, Teatro Nuovo), Perugia (31 marzo, Teatro Morlacchi), Milano (2 aprile, Teatro Dal Verme) e Parma (19 aprile, Teatro Regio).

Attraverso questo nuovo lavoro, Ferretti rinnova la sua esplorazione artistica tra fede, appartenenza e memoria, confermando ancora una volta la sua capacità di fondere linguaggio poetico e ricerca sonora. “Percuotendo. In cadenza” diventa così un’esperienza che va oltre il concerto e il teatro, un viaggio nel tempo e nella parola, dove il suono è ritmo e riflessione.

Un ritorno atteso, intenso, quasi rituale: Giovanni Lindo Ferretti torna a percuotere – in cadenza – la memoria e il presente di chi lo ascolta.

Spettacolo

Anastasio chiude l’anno del ritorno con il live del “LMNPP Tour”

Anastasio conclude un anno cruciale della sua carriera artistica con una sorpresa per i suoi fan: la pubblicazione su YouTube dell’intero live del “LMNPP...

14 ore ago

Spettacolo

Danno torna con “Tom Waits”: un omaggio tra jazz, blues e hip hop

Danno, una delle voci più rispettate dell’hip hop italiano, annuncia il ritorno con un nuovo singolo intitolato “Tom Waits” (Prod. Ice One), disponibile su...

14 ore ago

Spettacolo

Laura Pausini torna con “Ritorno ad Amare”

Arriva il 5 dicembre il nuovo singolo di Laura Pausini, intitolato “Ritorno ad Amare”, anticipazione del suo prossimo album di cover “Io Canto 2”,...

16 ore ago

Spettacolo

Due inediti di Natale per ricordare Paolo Benvegnù: la voce del cantautore rivive con il Piccolo Coro dell’Antoniano

Due canzoni che portano con sé la magia del Natale e l’eredità artistica di uno dei più sensibili cantautori italiani. Venerdì 5 dicembre saranno...

17 ore ago