Giovanni Toscano torna con il nuovo singolo “Dritti all’inferno”

Dopo aver aperto il 2026 con “Mi Manca”, Giovanni Toscano annuncia il suo nuovo singolo “Dritti all’inferno” (LaTarma Records; distribuito da ADA Music Italy), disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali da venerdì 13 febbraio. Un brano intenso e attuale, che conferma la capacità del cantautore pisano di unire introspezione e critica sociale attraverso una scrittura profonda e una produzione dal forte impatto emotivo.

“Dritti all’inferno” si muove su un sound incalzante e serrato, specchio della frenesia del nostro tempo. Nelle sue parole e nei suoi arrangiamenti si avverte un senso di corsa continua, di ricerca di obiettivi che spesso si rivelano illusori, confusi con la realizzazione personale o la felicità. La produzione accompagna la voce di Toscano creando un’atmosfera tesa e coinvolgente, capace di rappresentare la difficoltà di ascoltarsi in una società in costante movimento.

Il cantautore spiega il significato del brano con parole che suonano come una denuncia lucida: “Dritti all’inferno parla di questo tempo o meglio delle storture di questo tempo, tralasciando per un attimo quello che c’è di buono. Tutto questo dolore, questi crimini a cui assistiamo tramite lo schermo del telefono lasciano il tempo che trovano. Sì, certo, magari ci indignano e ci dispiacciono, ma poi torniamo alle nostre vite. Potremmo fare rivoluzioni incredibili ma leverebbero troppo tempo al nostro privato, all’economia domestica. Ma siamo proprio sicuri che questa cecità nei confronti della comunità umana, più vasta della nostra città, della nostra cerchia di affetti, non abbia poi un effetto negativo anche sul nostro privato?”

Attraverso queste parole, Toscano riflette sullo smarrimento collettivo e sulla perdita di empatia tipica della contemporaneità. Il singolo affronta il tema del distacco emotivo che nasce dall’eccessiva esposizione al dolore mediatico: le immagini di violenza e ingiustizia scorrono continuamente sui nostri schermi ma riescono a colpirci solo per un istante, generando una sorta di anestesia collettiva.

“Dritti all’inferno” affronta anche la tensione tra vita privata e responsabilità sociale, suggerendo come la paura di perdere stabilità personale possa tradursi in indifferenza verso gli altri. Tuttavia, nel brano emerge anche un’energia di rinascita e consapevolezza, la possibilità di ritrovare sé stessi attraverso un rinnovato senso di comunità.

La copertina del singolo, ispirata al dipinto Cactus (red) di Glib Franko, ne amplifica il messaggio con un’immagine potente: figure umane che si abbracciano pur ferendosi con le proprie spine, simbolo delle relazioni odierne sospese tra il bisogno di contatto e la vulnerabilità.

Giovanni Toscano, classe 1996, originario di Pisa, è un artista poliedrico: cantautore, attore e scrittore. Dopo gli studi al liceo classico e all’Accademia “Oltrarno” diretta da Pierfrancesco Favino, si laurea in Storia Contemporanea all’Università di Pisa. La sua avventura musicale inizia da giovanissimo, quando con gli amici suona in una roulotte in mezzo a un campo di grano, ma è durante gli anni fiorentini che elabora la sua identità artistica più matura.

Nel 2018 debutta al cinema come protagonista del film di Paolo Virzì Notti Magiche. Seguono la partecipazione a Studio Battaglia su Rai1 e il ruolo in Romantiche di Pilar Fogliati. Toscano alterna costantemente la musica al cinema e alla scrittura: nel 2021 pubblica il romanzo d’esordio Il guinzaglio (Fandango) e dirige il cortometraggio Seconde case, vincendo una Menzione Speciale al Festival del Cinema e della Televisione di Benevento 2024.

Il suo primo album “Arrogantissimo” (LaTarma Records/BMG Italy), uscito nel 2023 e anticipato dal singolo “Giornataccia”, segna l’inizio di un percorso artistico che unisce poesia, ironia e riflessione sulla contemporaneità. Nel 2024 Toscano pubblica il secondo progetto “Un posto migliore”, accompagnato da un vodcast in cui racconta il proprio viaggio personale e artistico. Nello stesso periodo realizza il brano “Dramma italiano”, incluso nella colonna sonora del film internazionale Un altro piccolo favore e sorprende il pubblico con “Eroi”, canzone che chiude idealmente la fase aperta dal secondo album.

Oggi, con “Dritti all’inferno”, Toscano apre un nuovo capitolo della sua carriera: un invito a guardarsi dentro e a non smettere di interrogarsi sul mondo, anche quando sembra più semplice distogliere lo sguardo.

