Spettacolo

Gli Aerosmith celebrano 50 anni del debutto con “Aerosmith (Legendary Edition)”

Published

Cinquant’anni dopo l’uscita del loro album di debutto, gli Aerosmith annunciano il ritorno del disco che diede inizio a tutto. “Aerosmith (Legendary Edition)” sarà disponibile dal **20 marzo 2026** per Capitol Records / UMe, in numerosi formati, arricchito da mix inediti, nuove copertine, fotografie rare e contenuti speciali. Il preordine è già disponibile online.

Registrato originariamente a Boston nel 1973, l’album “Aerosmith” fu il trampolino di lancio di una carriera destinata a cambiare per sempre il rock americano. La nuova edizione, curata dai fondatori Steven Tyler e Joe Perry insieme ai produttori **Zakk Cervini** e **Steve Berkowitz**, punta a restituire la visione sonora originaria del gruppo, grazie a un meticoloso lavoro sui nastri master e su materiali d’archivio mai pubblicati.

“Aerosmith (Legendary Edition)” si presenta come una raccolta completa, pensata sia per i fan di lunga data che per le nuove generazioni. Sarà disponibile in sei formati: il Box 5LP Limited Edition (Legendary Collector’s Edition) con vinili traslucidi e materiali esclusivi, il Box 4LP Limited Edition e il Box 3CD Limited Edition accompagnati da libri, foto e note di copertina. Completano l’offerta le versioni CD e LP standard, oltre a un vinile rosso numerato in edizione limitata.

Il cofanetto da 5LP promette un’esperienza unica: al suo interno si trovano il disco originale rimasterizzato, il nuovo mix 2024, una performance dal vivo registrata al Paul’s Mall nel 1973, brani inediti e un esclusivo vinile con due versioni di “Dream On”. La direzione creativa è firmata dal fotografo Ross Halfin e arricchita da un libro fotografico e un diorama pop-up 3D con i membri della band. Le note di copertina sono affidate a Rick Florino, con testimonianze di artisti come Dolly Parton, Corey Taylor, Mike McCready, Jerry Cantrell, Chris Robinson, Slash e Sully Erna.

Tra le novità spiccano brani inediti come “Harmonica Bass Jam Jelly”, una versione alternativa di “Make It” e la jam “Joined At The Hip”, che svela le radici del celebre riff di “Sweet Emotion”. A introdurre l’edizione, gli Aerosmith hanno diffuso il brano “Mama Kin (2024 Mix)”, una nuova versione che amplifica la forza del celebre pezzo originale.

Il disco del 1973 conteneva già futuri classici come “Make It”, “Mama Kin” e la immortale “Dream On”. Il successo arrivò lentamente ma lasciò un segno indelebile: dopo due anni di intensi tour, “Dream On” conquistò la Top 10 della Billboard nel 1975, diventando un pilastro del rock mondiale e guadagnandosi un posto tra le “500 Greatest Songs of All Time” di Rolling Stone. Nel 2018 l’album fu inserito nella GRAMMY® Hall of Fame e oggi vanta oltre 1,5 miliardi di stream su Spotify.

Certificato doppio Platino dalla RIAA, “Aerosmith” non solo definì la cifra stilistica della band, ma fissò un modello per il rock degli anni a venire. La nuova edizione “Legendary” si presenta quindi come un omaggio alla storia e al suono che ha plasmato cinque decenni di musica.

 

