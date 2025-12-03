Connect with us

Spettacolo

Gorizia Live: una grande festa musicale per celebrare GO! 2025

Published

 

Una serata di musica, energia e spettacolo per chiudere il 2025 all’insegna della cultura e della condivisione. Sabato 13 dicembre, piazza Vittoria a Gorizia diventerà il cuore pulsante della città con “Gorizia Live – Il Concerto”, l’evento organizzato dal Comune per festeggiare la Capitale europea della cultura GO! 2025. Ingresso gratuito, pubblico atteso da tutta la regione e RTL 102.5 come media partner ufficiale: sono questi gli elementi che renderanno speciale una notte destinata a essere ricordata.

Lo spettacolo, ideato e realizzato da FMedia srl Società Benefit, inizierà alle 20.30 e promette emozioni grazie a un cartellone di artisti di primo piano. Sul palco si alterneranno Rocco Hunt, Mr.Rain, J-Ax, Gabry Ponte, Sarah Toscano, e il duo Marvin e Andrea Prezioso, protagonisti di una serata in grado di unire generazioni e gusti musicali diversi, dal pop alla dance. L’apertura, dalle 20.30 alle 21.30, sarà affidata al warm up di Karmine Emme Dj e Igor Pezzi.

All’evento parteciperanno anche Vanessa Grey e Diego Zappone, direttamente da RTL 102.5, che condurranno il concerto in diretta in radiovisione sul canale 36 del digitale terrestre, sul canale 736 di Sky e in streaming su RTL 102.5 Play, portando così la festa anche nelle case di chi non potrà essere presente in piazza.

Tra i momenti più attesi, lo spettacolo di chiusura: 750 droni illumineranno il cielo sopra il Castello di Gorizia in un finale suggestivo organizzato dalla ditta Drone Show Italy, unendo tecnologia e poesia in un simbolico abbraccio tra tradizione e innovazione.

Nel corso della presentazione dell’iniziativa, il sindaco di Gorizia Rodolfo Ziberna ha dichiarato: «È una grande emozione annunciare Gorizia Live – Il concerto: posso assicurare che sarà una festa per tutti, una serata scoppiettante con cui intendiamo celebrare tutti insieme GO! 2025. È vero che l’anno sta terminando, ma questo non vale per la nostra Capitale europea della cultura, che ci ha regalato grandi soddisfazioni e che proseguirà anche nel 2026 e negli anni a venire. Un importante appuntamento di musica live, che sono certo appassionerà il pubblico come accaduto nei mesi scorsi con gli altri concerti ospitati dalla nostra città, e che sarà seguito anche in futuro da altri eventi di rilievo».

Soddisfatto anche l’assessore comunale ai Grandi eventi Luca Cagliari, che ha sottolineato: «Portare a Gorizia la radio più ascoltata in Italia e una rosa di artisti così prestigiosa è il modo migliore per festeggiare la Capitale europea della cultura, oltre che per ribadire ancora una volta l’interesse che questo titolo ha suscitato per il nostro territorio, portando i riflettori sulla nostra storia e le nostre peculiarità. Una serata che senza dubbio sarà indimenticabile, grazie anche allo spettacolo gestito dalla ditta Drone Show Italy. Nel finale della serata ci saranno 750 droni che illumineranno il cielo sopra il Castello di Gorizia».

Dello stesso avviso Salvo Ferrara, Ceo di FMedia srl Società Benefit e direttore artistico della serata: «Per FMedia è un grande piacere poter contribuire alla realizzazione di un evento così significativo per GO! 2025. Abbiamo lavorato per costruire una serata aperta a tutti, ricca di musica ed emozioni, con artisti di assoluto rilievo e la collaborazione di RTL 102.5. Il nostro impegno è stato quello di offrire al pubblico uno spettacolo curato e coinvolgente, e siamo certi che Gorizia Live rappresenterà un momento speciale all’interno del programma di celebrazioni».

Alla conferenza di presentazione hanno preso parte anche Patrizia Artico, assessore comunale alla Capitale europea della cultura, e Romina Kocina, direttrice del Gect GO, confermando il valore simbolico e culturale dell’evento.

Con Gorizia Live – Il Concerto, la città rinnova dunque il proprio ruolo di protagonista nel progetto GO! 2025, unendo musica, creatività e comunità in una notte che promette energia e spettacolo. In piazza Vittoria, il futuro della cultura europea si accenderà al ritmo della migliore musica italiana e internazionale.

