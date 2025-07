Grandi novità nel mondo Pokémon: svelati nuovi giochi, una serie e un’app

Un momento di grande fermento per i fan dei Pokémon! The Pokémon Company ha tenuto uno speciale Pokémon Presents, rivelando una serie di novità entusiasmanti che arricchiranno il celebre franchise. Dal lancio di nuovi giochi alle collaborazioni innovative, l’universo dei Pokémon non smette di sorprendere.

Uno degli annunci principali riguarda Leggende Pokémon: ZA, in arrivo il 16 ottobre 2025. Il gioco per Nintendo Switch 2 e Nintendo Switch promette di portare i giocatori nell’affascinante città di Luminopoli dove potranno esplorare, combattere e risolvere misteri. Gli Allenatori affronteranno Pokémon alfa e parteciperanno a sfide notturne come la Royale ZA per provare a scalare le classifiche. Sarà possibile collaborare con personaggi intriganti come Matière, una detective, e Martynia, del Laboratorio Pokémon. I giocatori saranno coinvolti anche nel fenomeno della megaevoluzione ferox, che sta creando scompiglio tra i Pokémon selvatici.

Parallelamente, sono stati svelati nuovi dettagli su Pokémon Champions, in uscita nel 2026. Questo gioco offrirà un’esperienza di lotta sia in singolo che in doppio, introducendo modalità come Lotte Competitive, Lotte Amichevoli e Lotte Private. La possibilità di ingaggiare e allenare Pokémon con i Punti Vittoria aggiunge ulteriore strategia al gameplay.

Un’altra novità epocale è la collaborazione con Aardman per la serie animata stop motion “Racconti Pokémon – Le disavventure di Sirfetch’d e Pichu”, in arrivo nel 2027. Questa serie promette di offrire uno sguardo nuovo e creativo sul mondo dei Pokémon, grazie allo stile inimitabile di Aardman.

Per gli appassionati dei rompicapo, è già disponibile il nuovo Pokémon Friends. Questo gioco consente di risolvere puzzle per creare peluche virtuali e aiutare gli abitanti di Think Town. Sviluppato con Wonderfy Inc., offre più di 1.200 rompicapo ed è adatto a tutta la famiglia.

In attesa dell’espansione Megaevoluzione del famoso GCC Pokémon, prevista per il 26 settembre 2025, The Pokémon Company ha anche svelato alcune carte, tra cui Mega Lucario-ex e Mega Venusaur-ex. Le carte promozionali e i premi saranno una sorpresa speciale ai Campionati Mondiali Pokémon 2025, che si svolgeranno ad Anaheim, California, dal 15 al 17 agosto.

Queste novità rappresentano solo una parte delle sorprese presentate, poiché ci sono aggiornamenti in arrivo anche per altri titoli Pokémon come Pokémon Scarlatto e Violetto, Pokémon GO e Pokémon UNITE. Con queste rivelazioni, The Pokémon Company continua a dimostrare il suo impegno nel regalare esperienze sempre nuove e appassionanti ai milioni di fan in tutto il mondo.