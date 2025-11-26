Guappecartò: trionfo del tour italiano e un nuovo concept album visionari “D-Segni”

Grande successo per il tour italiano dei Guappecartò, che hanno conquistato i principali club della penisola presentando al pubblico “D-Segni”, il nuovo concept album disponibile in formato digitale e in un esclusivo bundle vinile + libro. L’ensemble, noto per la sua carica emotiva e il suo approccio artistico fuori dagli schemi, ha confermato ancora una volta la propria capacità di sorprendere e coinvolgere.

La formazione live – composta da Mala (violino), Braga (basso e synth), Seb Martel (chitarre) e Natale La Riccia (disegni ritmici) – ha dato vita a una serie di esibizioni di forte impatto visivo e sonoro. Dopo il tour italiano, la band tornerà in Francia per un concerto speciale previsto il 30 gennaio 2026 allo Studio de l’Ermitage di Parigi, prima di intraprendere una nuova tournée europea.

“D-Segni” nasce come un omaggio alla memoria dell’attrice svizzera naturalizzata italiana Madeleine Fischer, figura chiave nella storia dei Guappecartò. Musa e madre spirituale del gruppo, Fischer li accolse nel 2004, quando erano ancora musicisti di strada, offrendo loro ospitalità e ispirazione. Il nuovo album prende infatti spunto dal libro “Segni”, scritto dalla stessa attrice e donato a Mala (Marco Sica), fondatore della band, diventando il punto di partenza per un percorso artistico di rinascita.

Il disco, composto da 9 tracce concettuali, è costruito come un mosaico di immagini e memoria: un lavoro intenso e sperimentale che fonde elettronica, narrazione e sentimento. Fra sacrifici, viaggi e nuove scoperte, “D-Segni” riflette l’essenza più autentica del duo, oggi formato da Mala (Marco Sica) e Braga (Pierluigi D’Amore).

L’album è prodotto dagli stessi Guappecartò insieme a Stefano Piro e Seb Martel, ed è pubblicato per l’etichetta Ad Est dell’Equatore Musica diretta da Gnut. Il mixaggio è stato curato dal due volte vincitore del Grammy Award Laurent Dupuy. Nell’immaginario visivo del progetto, Mala veste di bianco e Braga di nero: due poli opposti che si incontrano per dare vita a un dialogo musicale e simbolico, una partita verso lo spirito della Dama, la loro guida artistica.

Online è disponibile anche il video del nuovo singolo “Requiem per Alieni”, diretto dal regista Alessandro Rak, con cui la band vanta una lunga collaborazione. Gli Guappecartò hanno infatti firmato le colonne sonore di “L’arte della felicità” (European Award come miglior film nel 2013), “Gatta Cenerentola” (due David di Donatello, Nastro d’Argento e Ciak d’Oro nel 2017) e del cortometraggio “Rukeli”, presentato alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.

La storia dei Guappecartò affonda le radici a Perugia, dove il gruppo è nato nel 2004. Scoperti da Madeleine Fischer durante una performance di strada, i musicisti hanno intrapreso un intenso percorso artistico che li ha portati a Parigi, trasformando la loro esperienza in una straordinaria avventura europea. Il loro debutto discografico, “L’amour c’est pas grave” (2009), è stato seguito da progetti sempre più ambiziosi come “Guappecartò” (2012), “Amay” (2015, con la cantautrice Neripè e la collaborazione di Mauro Pagani) e “Rockamboles”, prodotto da Stefano Piro, oggi alla quinta ristampa e colonna sonora di film e opere teatrali di successo.

Con oltre 1500 concerti in tutta Europa – dalla Mostra del Cinema di Venezia al Festival di Avignone, dalle sale del Palais de Tokio alla Philarmonie de Paris – i Guappecartò si confermano come un progetto unico nel panorama musicale contemporaneo, capace di unire emozione, teatro e visione.

In “D-Segni”, il passato e il presente del duo si fondono in un dialogo sospeso tra memoria e futuro. Come scrivono gli stessi artisti, “Noi siamo coincidenze geometriche che si propagano con progressione matematica nel cosmo”, una dichiarazione che racchiude perfettamente la loro poetica e la tensione artistica che da oltre vent’anni li anima.